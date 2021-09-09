Muazzez Ersoy: Askere alsalar giderdim

Muazzez Ersoy'un Salı akşamları TRT Müzik ekranlarında yayınlanan canlı konser programı tüm hızıyla devam ediyor. Usta sanatçı salı akşamları "Sevgiyle" adlı programında Sanat Müziğinin seçkin eserlerine yer veriyor.

Önceki gün yayınlanan programında Ersoy, orkestrasının şefi Namık Taşpınarlı ile ilginç bir diyalog gerçekleştirdi. Ersoy: "Siz erkeklerin askerlik anıları hiç bitmez... Kadınları askere almıyorlar, 20 yaşında olsam ve askere alsalar askere giderdim. Özel harekat olmak isterdim" dedi.



