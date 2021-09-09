MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Muazzez Ersoy: Askere alsalar giderdim

Muazzez Ersoy: Askere alsalar giderdim

09.09.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziğinin usta sesi Muazzez Ersoy, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Sevgiyle adlı programına tam gaz devam ediyor. Sanatçının önceki akşam gerçekleşen programında orkestra şefi Namık Taşpınarlı ile aralarında ilginç bir diyalog yaşandı.

Muazzez Ersoy: Askere alsalar giderdim

Muazzez Ersoy'un Salı akşamları TRT Müzik ekranlarında yayınlanan canlı konser programı tüm hızıyla devam ediyor. Usta sanatçı salı akşamları "Sevgiyle" adlı programında Sanat Müziğinin seçkin eserlerine yer veriyor.

DSC_6752

Önceki gün yayınlanan programında Ersoy, orkestrasının şefi Namık Taşpınarlı ile ilginç bir diyalog gerçekleştirdi. Ersoy: "Siz erkeklerin askerlik anıları hiç bitmez... Kadınları askere almıyorlar, 20 yaşında olsam ve askere alsalar askere giderdim. Özel harekat olmak isterdim" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erman Toroğlu çapkınlık turunda! Yakalanınca elini bıraktıErman Toroğlu çapkınlık turunda! Yakalanınca elini bıraktı
Eğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileriEğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileri
Sorumluluğumun farkındayımSorumluluğumun farkındayım
Anahtar Kelimeler:
Muazzez Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban'dan 'çok konuşulacak' tarih! Aralarında Türkiye de var

Taliban'dan 'çok konuşulacak' tarih! Aralarında Türkiye de var

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

'Falakacı kargocu'yla ilgili yeni detay: Kırmızı koltuktaki karımdı

'Falakacı kargocu'yla ilgili yeni detay: Kırmızı koltuktaki karımdı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.