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  4. Muazzez Ersoy'dan canlı yayında TRT'ye sert tepki! "Bu nasıl bir sabotedir" diyerek sahneden indi

Muazzez Ersoy'dan canlı yayında TRT'ye sert tepki! "Bu nasıl bir sabotedir" diyerek sahneden indi

11.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Müzik’te her hafta ‘Sevgilerimle’ programıyla hayranlarıyla buluşan Muazzez Ersoy, yaşanan bir sorunun ardından canlı yayında TRT'ye sert tepki gösterdi ve yayını terk etti.

Muazzez Ersoy söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu belirtti ve rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söyledi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

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"ŞU ANDA ROBOT GİBİ OKUYORUM"

Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Muazzez Ersoy, “Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış ‘rejide ses düzgün’. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez… Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

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"UMARIM MOBBİNG DEĞİLDİR…"

Muazzez Ersoy daha sonra bir anda şarkıyı keserek, “Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim, evim gibi kalbime yazmışım. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani” ifadelerini kullandı.
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Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.


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Muazzez Ersoy
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