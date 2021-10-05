Muazzez Ersoy'un 25 yıldır sakladığı sır ne?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Seyhan Erdağ'la Süper Pazar'ın bu haftaki konuklarından biri, 63 yaşındaki Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy oldu. Muazzez Ersoy, 25 yıldır kimseyle paylaşmadığı bir sırrı da ilk kez 'Seyhan Erdağ'la Süper Pazar' izleyicileriyle paylaştı.

"ZEKİ MÜREN'LE DÜET YAPACAKTIK"

Zeki Müren'in vefat ettiği gün TRT İzmir Stüdyolarında Ajda Pekkan'la birlikte Müren'in yanında olan Ersoy "Eğer Zeki Müren vefat etmeseydi Bodrum'a stüdyo kuracaktık ve düet yapacaktık. Bu zamana kadar bunu dillendirmedim bir hayal olarak kalsın istedim. Keşke Türk Sanat Müziğinin batmayan güneşi yaşasaydı da biz düeti yapmasaydık" dedi.

