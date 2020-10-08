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Muazzez Ersoy'un sözlerine Seda Sayan'dan yanıt! 'Gerdirip gerdirip...'

08.10.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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Muazzez Ersoy'un sözlerine Seda Sayan'dan yanıt! 'Gerdirip gerdirip...'

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirince sosyal medyada gündem oldu. Sayan gündemdeyken Muazzez Ersoy'un yaptığı imalı paylaşım ise ortalığı karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Fransız Askısı estetik operasyonunu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcının operasyon görüntüsü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 'Kimseden gizlim saklım yok' diyen Seda Sayan, "yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" mesajı vermişti.

MUAZZEZ ERSOY'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması çok manidar bulundu.

Ekran Alıntısı

Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı verdi: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”

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Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaşmıştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı olduğu kadar tepki de çekmişti. Seren Serengil Sayan'ın kendisine benzemek istediğini ima etmişti.


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