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Mücahit Kulak, Hollandalı rakibini yendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Türk kick boksçu Mücahit Kulak, İstanbul Akın Dövüş Arenası'nda karşılaştığı Hollandalı rakibi Kenneth Susanna'yı ezdi geçti.

Mücahit Kulak, Hollandalı rakibini yendi

Dünya şampiyonu milli boksör Mücahit Kulak, İstanbul Akın Dövüş Arenası'nda Hollandalı sporcu Kenneth Susanna ile karşılaştı.

Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Kulak, rakibini mağlup ederek kariyerinde çıktığı 36 maçından galibiyetle ayrıldı. Maçtan sonra açıklama yapan milli sporcu, “Çok çalıştık, her maçın başka hikayesi var. Bunu da atlattık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Türk halkına teşekkür ederim destekleri için" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Akın Dövüş Arenası Kenneth Susanna Mücahit Kulak

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