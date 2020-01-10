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  4. Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.01.2020 01:16 | Son Güncelleme

Fox'un reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un 18. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde çocuk oyuncu Beren Gökyıldız konuk oluyor. Kızım ve Anne dizilerindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'da ise hastaneye yatırılan Betüş isimli bir çocuğu canlandırıyor. İşte Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 18. yeni bölümüyle 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümüne, Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye ve Kızım dizilerinde rol alan Beren Gökyıldız konuk oyuncu olarak katılacak. Beren Gökyıldız'ın canlandırdığı Betüş karakteri, Doktor Ali Vefa'nın hastası olarak tedavi altına alınıyor.

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Diğer yandan yeni bölümde, yapışık ikiz kardeşlerin ameliyatı sırasında büyük bir sorun yaşanıyor. Doktor Ali Vefa ise kritik sorun karşısında yine bir çözüm bularak ikiz kardeşlerin hayata tutunmasını sağlayacak.

Mucize Doktor, yeni bölümüyle 16 Ocak Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.


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