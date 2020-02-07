Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Ferman'ı şoke eden Nazlı itirafı

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 13 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden ilginç bir fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Nazlı'nın bir anda değişen tavırları karşısında ne yapacağını bilemeyen Ali Vefa, Doktor Ferman'dan yardım istiyor.

Ferman'ın yanına giden Ali Vefa, "Birine karşı hislerim var ama hiç yokmuş gibi ve arkadaşmış gibi yapmam lazımmış. Nasıl yapacağım?" diye soruyor. Ferman ise, "Bu flört sanatında mutluymuş gibi yapacaksın. Hayat devam ediyor, keyfin yerinde, rahatsın yani" sözleriyle tavsiyede bulunuyor. Ferman'ın "Kim bu kafası karışık kız? İstemiyorsan söyleme" sorusuna Ali Vefa'nın Nazlı'nın adını söylemesi Ferman'ı şaşırtıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…



