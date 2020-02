Mucize Doktor 21. son bölüm izle! Nazlı'dan Doktor Ferman'a aşk itirafı: Size çok aşıktım hocam

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 6 Şubat Perşembe yayınlanan 21. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un son bölümüne Ferman'ın ölümcül virüsten kurtulması ve Nazlı'nın Ferman'a aşk itirafı damga vurdu.

FERMAN'DAN NAZLI'YA YANIT: İKİMİZ NASIL OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM

Mucize Doktor'da Ferman salgın hastalığı yenmeyi başardı. Ferman'ın odasına giden Nazlı yaptığı itiraftan utandı. Ferman'ın ise "Bir daha böyle şeyler düşünme. Hocanım ben senin, çıkar aklından. Orada can çekişiyorken, rüyanı duydum elini tuttuğun anı hissettim. Bir an nasıl oldu bilmiyorum küçük bir an düşündüm. İkimiz nasıl olur diye. Bunlar hiç olmamış gibi yapacağım. Çünkü böyle bir şeyi düşünemem, yapamam" sözlerii Nazlı'yı alt üst etti.

Diğer yandan ise Nazlı'ya hissettiği duygularını açıklayan Ali Vefa artık net bir yanıt istediğini söyledi. Ancak Nazlı'nın suskun kalması Ali'yi üzüntüye boğdu. Hastaneden çıkan ve bisikletiyle giden Ali Vefa ise hiç beklemediği bir anda yere düştü. O sırada ise Ferman'ın durumu ağırlaşmadan önce kendisine yazdığı mektubu cebinde buldu. Türkiye'nin en iyi cerrahı olacağına inandığı yazan Ferman, sonunda 'Kardeşim' dediği mektup Ali Vefa'yı mutluluktan ağlattı.