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Mucize Doktor 21. son bölüm izle! Nazlı'dan Doktor Ferman'a aşk itirafı: Size çok aşıktım hocam

DİZİ HABERLERİ  | 07.02.2020 01:52 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen hastane dizisi Mucize Doktor 21. son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Mucize Doktor'un son bölümünde, Uzakdoğu'dan gelen virüse yakalanan ve ölüme yaklaşan Dr. Ferman'ı kurtarmak için Ali Vefa seferber oldu. Nazlı ise ölüm döşeğinde olan Doktor Ferman'a gözyaşları içinde aşk itirafında bulundu. Virüsten kurtulmayı başaran Ferman ise Nazlı'ya yaptığı aşk itirafıyla ilgili "Küçük bir an düşündüm. İkimiz nasıl olur diye. Bunlar hiç olmamış gibi yapacağım" dedi.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 6 Şubat Perşembe yayınlanan 21. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un son bölümüne Ferman'ın ölümcül virüsten kurtulması ve Nazlı'nın Ferman'a aşk itirafı damga vurdu.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor son bölümde, Uzakdoğu'dan gelen hastalarda görülen salgın hastalık Berhayat Hastanesi'nin karantinaya alınmasına neden oldu. Dr. Ferman da bu ölümcül virüse yakalanırken, Ali Vefa ise Ferman'ı iyileştirmek için çalıştı. Ancak gitgide ölüme yaklaşan Ferman'ın yanına giden Dr. Nazlı, gözyaşları içinde aşk itirafında bulundu. Nazlı'nın "Bilmeniz gerekiyor. Ben size çok hayrandım. Bana kızmanıza, azarlamanıza hayrandım. Çünkü sonra gülüyordunuz bana. Ben kendimi dünyanın en özel insanı hissediyordum. Sadece hocam değildiniz, hayatta en güvendiğimiz insandınız.
Ben size çok aşıktım hocam. Ne olur bu rüya olsun" sözleri Ferman'ı şoke etti. Ferman, Nazlı'ya "Bana bak eğer bu dediklerin doğruysa, bana bir şey hissettiysen beni dinle ve topla kendini. Git Kübra'yı kurtar" dedi.

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FERMAN'DAN NAZLI'YA YANIT: İKİMİZ NASIL OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM

Mucize Doktor'da Ferman salgın hastalığı yenmeyi başardı. Ferman'ın odasına giden Nazlı yaptığı itiraftan utandı. Ferman'ın ise "Bir daha böyle şeyler düşünme. Hocanım ben senin, çıkar aklından. Orada can çekişiyorken, rüyanı duydum elini tuttuğun anı hissettim. Bir an nasıl oldu bilmiyorum küçük bir an düşündüm. İkimiz nasıl olur diye. Bunlar hiç olmamış gibi yapacağım. Çünkü böyle bir şeyi düşünemem, yapamam" sözlerii Nazlı'yı alt üst etti.

Diğer yandan ise Nazlı'ya hissettiği duygularını açıklayan Ali Vefa artık net bir yanıt istediğini söyledi. Ancak Nazlı'nın suskun kalması Ali'yi üzüntüye boğdu. Hastaneden çıkan ve bisikletiyle giden Ali Vefa ise hiç beklemediği bir anda yere düştü. O sırada ise Ferman'ın durumu ağırlaşmadan önce kendisine yazdığı mektubu cebinde buldu. Türkiye'nin en iyi cerrahı olacağına inandığı yazan Ferman, sonunda 'Kardeşim' dediği mektup Ali Vefa'yı mutluluktan ağlattı.

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