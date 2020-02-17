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Mucize Doktor 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali'den Nazlı'ya romantik sözler: Sevmek emek ister

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2020 22:15 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Nazlı, Ali Vefa'dan Ferman'a doğum günü hediyesi almak için yardım istiyor. Ancak hediye almak için girdikleri mağazada izdiham yaşanınca Ali Vefa kriz geçiriyor. Nazlı ile aralarında yeniden yakınlaşma olan Ali Vefa'nın " Sevmek çok güzel bir şey. Güzel şeyler emek ister" sözleri dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 20 Şubat Perşembe yayınlanacak olan 23. yeni bölümünden .2 fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Beliz ve Adil Hoca, Ferman'a doğum gününde büyük bir sürpriz hazırlıyor. Ferman'ı ikna ederek hastaneye geri getirme görevi de Ali Vefa'ya düşüyor. Ali'nin ısrarlarına dayanamayan Ferman, hastane girince neye uğradığını şaşırıyor. Diğer yandan ise Ali Vefa, Nazlı konusunda Adil Hoca'ya içini dökerek, "Sanırım Nazlı'ya bazı şeyleri asla veremeyeceğimi kabullendim" itirafında bulunuyor.

MUCİZE DOKTOR'DA ALİ VEFA'DAN NAZLI KARARI

Mucize Doktor son bölümde Ali Vefa'ya olan duygularını artık saklayamayan Nazlı içindeki dökmek istedi. Ali Vefa ise Nazlı'ya "Arkadaşım olmamı istedin peki arkadaşın olacağım. Pek beceremiyorum ama alışırım herhalde. Sen üzülme, arkadaş diyorsan arkadaş. Beni seni sevmemeye çalışacağım" dedi. Bu sözler karşısında gözyaşlarına boğulan Nazlı ise Ali Vefa'ya sarılarak ağladı. Nazlı'nın "Bırakma ne olur Ali şimdi değil" sözleri dikkat çekti. Ancak Ali Vefa, Nazlı'nın gözyaşlarının boynuna gelmesiyle rahatsız oldu ve sarılmayı bıraktı. Ali Vefa "Hayır yapamacağım" diyerek Nazlı'nın yanından uzaklaştı.


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