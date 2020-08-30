MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor 29. ve yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

Mucize Doktor 29. ve yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 30.08.2020 23:47 | Son Güncelleme

FOX'un reytinglere damga vuran dizisi Mucize Doktor'un yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda kadrosuna Seda Bakan ve Hakan Kurtaş'ı da dahil eden Mucize Doktor dizisinin yeni sezon tarihi de belli oldu. İşte Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor'un 29. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'da yeni sezonda Seda Bakan ve Hakan Kurtaş da rol alacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

seda

Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş ise sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak olan Doktor Doruk rolünü canlandıracak. Ali Vefa (Taner Ölmez) ile zaman zaman tersleşecek ve yarışacak.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Murat Aygen, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Seda Bakan, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran gibi isimler yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı
İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sen Çal Kapımı için flaş karar!
Sen Çal Kapımı için flaş karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Kırmızı Oda 1. bölümden yeni fragman
TV8'in yeni dizisi başlıyor! İşte yayın tarihi
Olgun Şimşek Ramo'da hangi rolde oynayacak? Ramo yeni sezon fragmanı yayınlandı
Ramo'ya yeni sezonda bomba transfer!
'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı
'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı
Kırmızı Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?
Kırmızı Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman'a flaş transfer
Kuruluş Osman'a flaş transfer
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hakkında flaş karar!
Ağır darbe yemişti! Programı hakkında flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.