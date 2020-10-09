Mucize Doktor 32. son bölümde Ali Vefa'dan sevgilisi Nazlı'ya romantik sürpriz! Mucize Doktor 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Beklenmeyen bir komplikasyon Adil’in iyileşme sürecini fazlasıyla uzatır. Maalesef tek uzayan şey o değildir; Ferman’ın koruyucu ailelik başvurusu reddedilince bebeğin de belirsiz bir tarihe kadar yurtta kalacağı ortaya çıkar. Ama Adil’in yıllar yılı kendisi için yaptıklarını hatırlayan Ali ne yapar eder ve kardeşini yurtta yalnız bırakmamanın bir yolunu bulur.

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında, Beliz'in "İçeriden bilgi aldım. Adli Tıp raporu Ali'nin aleyhine" sözlerine karşı Tanju'nun sert ifadeleri dikkat çekiyor. Doktor Tanju ise "Ben arkadaşımın adli tıp köşelerinde çürümesine izin vermem. Hapise mi giriyor? Buyursun girdin" sözleriyle Beliz'e yanıt veriyor.

Mucize Doktor'un 15 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

Ne var ki; bu da fazlasıyla ekstrem bir çözümdür, herkes Ali’ye karşı çıkar.



Ama Ali ne pahasına olursa olsun kardeşinden ayrılmayacaktır.



