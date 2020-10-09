MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor 32. son bölümde Ali Vefa'dan sevgilisi Nazlı'ya romantik sürpriz! Mucize Doktor 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Mucize Doktor 32. son bölümde Ali Vefa'dan sevgilisi Nazlı'ya romantik sürpriz! Mucize Doktor 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

09.10.2020 02:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisi 32. son bölümüyle 8 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Mucize Doktor son bölümde Ali Vefa'nın Nazlı'ya romantik sürprizi damga vurdu. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa, Nazlı'ya evinin önünde sürpriz bir piknik hazırladı. Mucize Doktor'un 33. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Ali Vefa'nın başı bu defa adli tıp raporu nedeniyle belaya giriyor. Doktor Tanju'nun ise "Ali isterse hapislerde çürüsün" sözü dikkat çekiyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 8 Ekim Perşembe akşamı 32. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

mucize344

Mucize Doktor'un 15 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

Mucize Doktor_32 (1)
Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında, Beliz'in "İçeriden bilgi aldım. Adli Tıp raporu Ali'nin aleyhine" sözlerine karşı Tanju'nun sert ifadeleri dikkat çekiyor. Doktor Tanju ise "Ben arkadaşımın adli tıp köşelerinde çürümesine izin vermem. Hapise mi giriyor? Buyursun girdin" sözleriyle Beliz'e yanıt veriyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Beklenmeyen bir komplikasyon Adil’in iyileşme sürecini fazlasıyla uzatır. Maalesef tek uzayan şey o değildir; Ferman’ın koruyucu ailelik başvurusu reddedilince bebeğin de belirsiz bir tarihe kadar yurtta kalacağı ortaya çıkar.
Mucize Doktor_32 (2)
Ama Adil’in yıllar yılı kendisi için yaptıklarını hatırlayan Ali ne yapar eder ve kardeşini yurtta yalnız bırakmamanın bir yolunu bulur.

Mucize Doktor_32 (3)

Ne var ki; bu da fazlasıyla ekstrem bir çözümdür, herkes Ali’ye karşı çıkar.

Mucize Doktor_32 (4)
Ama Ali ne pahasına olursa olsun kardeşinden ayrılmayacaktır.

Mucize Doktor_32 (5)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Ramo'da Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Ramo'da
Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

Diğer Haberler

Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı ve oyuncuları

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Çukur'dan ayrılan oyuncular yeni dizide buluştu! İşte Alev Alev dizisi 1. bölüm fragmanı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Ramo dizisine Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz konuk! Ramo 15. yeni bölümde neler olacak?

Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Ramo'da

Kadın dizisi Arjantin'de en çok izlenen yapım oldu!

Kadın dizisi o ülkede rekor kırdı!

Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu sürprizi! Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Sevilen diziyle ekrana dönüyor!

Şeref Sözü dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Şeref Sözü 1. bölümden yeni fragman

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.