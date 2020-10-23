Mucize Doktor 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, Nazlı'nın babasını kurtaracak mı? Mucize Doktor 34. son bölümde neler oldu?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 22 Ekim Perşembe akşamı 34. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 29 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

NAZLI BABASINI AFFEDECEK Mİ?

Mucize Doktor yeni bölümde Nazlı'nın hastaneye kaldırılan babası hakkında Ali Vefa "Babanda doku zedelenmesi var. Biraz da besinsiz kalmış. Sanırım baban besinsiz kalmış" diyor.



Nazlı ise küs olduğu babası hakkında Ali Vefa'ya gözyaşları içinde itiraflarda bulunarak "Ali ben ne yapacağım? Onu affetmekten çok korkuyorum. Ayıkken kahraman sarhoşken canavar" diyor. Ali Vefa ise "Ya gerçekten değiştiyse. Bir düşün kahraman baban yanında olsa nasıl olur" sözleriyle Nazlı'nın babasını affetmesi için bir yol açıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.