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Mucize Doktor 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, Nazlı'nın babasını kurtaracak mı? Mucize Doktor 34. son bölümde neler oldu?

23.10.2020 02:48 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 34. son bölümüyle 22 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 33. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, Ali Vefa sevgilisi Nazlı'ya hastanede yatan babası hakkında bilgi veriyor. Ali Vefa'nın "Baban besinsiz kalmış. Sanırım sokaklarda yaşıyor" sözleri Nazlı'yı gözyaşlarına boğuyor. Ali Vefa ise Nazlı'dan görüşmediği babasına bir şans daha vermesini istiyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 22 Ekim Perşembe akşamı 34. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 29 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

NAZLI BABASINI AFFEDECEK Mİ?

Mucize Doktor yeni bölümde Nazlı'nın hastaneye kaldırılan babası hakkında Ali Vefa "Babanda doku zedelenmesi var. Biraz da besinsiz kalmış. Sanırım baban besinsiz kalmış" diyor.
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Nazlı ise küs olduğu babası hakkında Ali Vefa'ya gözyaşları içinde itiraflarda bulunarak "Ali ben ne yapacağım? Onu affetmekten çok korkuyorum. Ayıkken kahraman sarhoşken canavar" diyor. Ali Vefa ise "Ya gerçekten değiştiyse. Bir düşün kahraman baban yanında olsa nasıl olur" sözleriyle Nazlı'nın babasını affetmesi için bir yol açıyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.

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Ama bütün bunlar olurken Ali’nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda’nın süratle iyileşme sürecine giren Adil’i Ali’den kıskanmasıdır.

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Ferda ve Ali bir türlü Adil’le ilgili ortak bir karara varamaz. Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır.

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