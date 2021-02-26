Mucize Doktor 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da Ezo, Ali Vefa için maskeli balo düzenliyor!

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 4 Mart Perşembe akşamı 52. yeni bölümüyle ekranda olacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Adil Hoca’sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı’yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır.

Diğer taraftan Ali ve Nazlı’nın barıştıklarını öğrenen Ezo, annesinin de bastırmasıyla, Ali’yle ilgili kendi yüreğini arar.

Aynısını Tanju’yla süratle yakınlaşan Beliz’le ilgili Ferman da yapar.



Ama sonunda yüreklerinin derininde gizli olanlar herkesi çok şaşırtacak ve Berhayat Kozoğlu Hastanesi bir kez daha büyük hesaplaşmalara şahit olacaktır.



