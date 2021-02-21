Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Mucize Doktor'da

Başrollerinde Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı kadroda ie Onur Tuna, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Murat Aygen, Hazal Türesan'ın bulunduğu Mucize Doktor'a yeni isimler katıldı.

Seda Bakan ve Korhan Herduran’ın hikayeden çıkmasının ardından, hikayeye Ezo karakteriyle Ezgi Asaroğlu ve Ezo'nun annesi Vuslat karakteri ile Zerrin Tekindor dahil olmuştu.

25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 51. yeni bölüme ise 'Yaprak Dökümü' dizisinde hayat verdiği Sedef karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Seda Demir ve Onur Dikmen konuk oluyor.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, (d. 8 Mart 1983, İstanbul, Türkiye) Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır. Marmara Üniversitesi'nde Fransızca kamu yönetimi mezunu olan Seda Demir, bir süre fuarlarda hostes olarak görev aldı. Çeşitli ajanslara kayıt olsa deneme çekimlerinde yer almayı reddetti. Katıldığı ilk çekimin ardından özel bir bankanın reklamlarında oynayan Seda Demir ardından oyunculuk hayatına başladı.