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Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Mucize Doktor'da

21.02.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Mucize Doktor'da

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan ve Survivor yarışmasına da katılan Seda Demir Mucize Doktor dizisine konuk oluyor. Peki Seda Demir kimdir?

Başrollerinde Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı kadroda ie Onur Tuna, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Murat Aygen, Hazal Türesan'ın bulunduğu Mucize Doktor'a yeni isimler katıldı.

Seda Bakan ve Korhan Herduran’ın hikayeden çıkmasının ardından, hikayeye Ezo karakteriyle Ezgi Asaroğlu ve Ezo'nun annesi Vuslat karakteri ile Zerrin Tekindor dahil olmuştu.

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25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 51. yeni bölüme ise 'Yaprak Dökümü' dizisinde hayat verdiği Sedef karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Seda Demir ve Onur Dikmen konuk oluyor.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, (d. 8 Mart 1983, İstanbul, Türkiye) Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır. Marmara Üniversitesi'nde Fransızca kamu yönetimi mezunu olan Seda Demir, bir süre fuarlarda hostes olarak görev aldı. Çeşitli ajanslara kayıt olsa deneme çekimlerinde yer almayı reddetti. Katıldığı ilk çekimin ardından özel bir bankanın reklamlarında oynayan Seda Demir ardından oyunculuk hayatına başladı.

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İlk dizi deneyimini bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü ile yapan Seda Demir, dizide Sedef rolünü canlandırdı. İlk sinema deneyimini ise 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

Bir süre ekranlardan uzak olan Seda Demir, Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Ancak takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışmaya ikinci hafta veda etti. İlhan Mansız ve Serhat Akın gibi isimlerle tartışmalar yaşayan Seda Demir, Ünlüler takımının ortak oylaması sonucunda potaya kaldı ve en az sms oyu alan isim olduğu için elendi.

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