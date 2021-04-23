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Mucize Doktor 59. son bölüme damga vuran evlilik teklifi! Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?

23.04.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 59. son bölümüyle ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un son bölümünde romantik anlar yaşandı. Ali Vefa, "Ben seni bir kere buldum. Bir daha da bırakmam Nazlı. Benim evlenir misin?" sözleriyle Nazlı'ya evlilik teklif etti. Nazlı ise bu teklifi "Evet" diyerek kabul etti. Dizide Nazlı ile Ali Vefa'nın öpüşme anları da dikkat çekti.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 22 Mart Perşembe akşamı 59. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor son bölümde Nazlı, Ali Vefa'nın evlilik teklifini kabul etti.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır.

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Doruk’un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali’yle çalışamayacakları için mutsuzdur.

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Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin’in sıkıştırmalarıyla bocalar.

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Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı’nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır.

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Diğer taraftan Ferman, Ali’yi Muhsin’den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur.

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Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?

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Mucize Doktor dizisi Taner Ölmez
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