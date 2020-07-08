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Mucize Doktor'a yeni sezonda bir sürpriz transfer daha! Hakan Kurtaş, Doruk rolüyle Mucize Doktor'da

DİZİ HABERLERİ  | 08.07.2020 21:41 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisi Eylül 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor'a, Seda Bakan'ın ardından Hakan Kurtaş da katıldı. Hakan Kurtaş, Mucize Doktor dizisinde Doktor Doruk rolünü canlandıracak.

Mucize Doktor'a yeni sezonda bir sürpriz transfer daha! Hakan Kurtaş, Doruk rolüyle Mucize Doktor'da

Koronavirüs salgınından dolayı Mart ayında sezonu noktalayan Mucize Doktor'un çekimlerine önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni sezonuna sürpriz karakterler de katılacak.

HAKAN KURTAŞ, DOKTOR DORUK ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Mucize Doktor'da Doruk karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Hakan Kurtaş, dizinin 29. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. Sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi’nde yeni doktor
rolünü üstlenecek.

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Ali Vefa (Taner Ölmez) ile zaman zaman tersleşecek ve yarışacak.

Hakan Kurtaş

SEDA BAKAN DA KADROYA KATILDI

Mucize Doktor'da rol alan Merve Dizdar ise yeni sezonda yer almayacak. Merve Dizdar'ın yerine ise ünlü oyuncu Seda Bakan, dizinin kadrosuna dahil oldu. Bakan, doktor olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

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Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı Mucize Doktor'un yeni bölümleri Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak.

Mucize Doktor kadrosunda, Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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