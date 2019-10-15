Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı itirafı! Aşk mı başlıyor? Mucize Doktor 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren reytinglere damgasını vuran, Taner Ölmez'in otizm sendrumlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümü 17 Ekim Perşembe akşamı Fox TV'de olacak. Mucize Doktor'un yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Mucize Doktor 6. yeni bölüm 2. fragmanında, Ali'nin "Sen beni mutlu edecek bir şey yaptın, ben seni mutlu edecek bir şey yaptım. Şimdi sıra sende" sözleri Nazlı'yı güldürüyor.

Nazlı ise Güneş'le yolda giderken denk geldikleri bir trafik kazasına müdahale ediyor. Trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden Nazlı'nın yaptıkları Ali'yi şaşırtıyor. Ali ise Başhekim Adil'e Nazlı ile ilgili bir itirafta bulunacağını söylüyor.

ALİ, NAZLI'DAN HOŞLANDIĞINI FARK EDİYOR

Mucize Doktor son bölümde, Nazlı'ya yardımları için teşekkür etmek isteyen Ali, onu eve çağırdı. Nazlı'nın en sevdiği filmi açan Ali büyük bir sürpriz yaptı. Ancak Nazlı ise Ferman'ın yakın davranmasından etkileniyor.



Mucize Doktor 6. yeni bölüm 1. fragmanında ise, hastaneye bu defa zincirleme bir trafik kazasından çok sayıda yaralı geliyor. Ferman ise ilk defa Ali'ye bir hastaya tek başına bakması için acil serviste görev veriyor. Diğer yandan ise Ali, Nazlı'dan her geçen gün daha fazla hoşlanmaya başlıyor. Nazlı'ya karşı olan duygularını anlamlandıramayan Ali, Başhekim Adil'e danışıyor. Ali'nin "Bu çok tehlikeli ve karışık bir durum hocam. En iyisi ben kimseden hoşlanmayayım" sözleri dikkat çekiyor.