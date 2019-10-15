MAGAZİN

Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı itirafı! Aşk mı başlıyor? Mucize Doktor 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2019 02:55 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin merakla beklenen 6. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Ali ile Nazlı arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da bir kazaya müdahale eden Nazlı'nın yaptıkları herkesi şaşırtıyor. Ali ise Başhekim Adil'e Nazlı ile ilgili bir itirafta bulunuyor. İşte Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı.

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren reytinglere damgasını vuran, Taner Ölmez'in otizm sendrumlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümü 17 Ekim Perşembe akşamı Fox TV'de olacak. Mucize Doktor'un yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Mucize Doktor 6. yeni bölüm 2. fragmanında, Ali'nin "Sen beni mutlu edecek bir şey yaptın, ben seni mutlu edecek bir şey yaptım. Şimdi sıra sende" sözleri Nazlı'yı güldürüyor.

Nazlı ise Güneş'le yolda giderken denk geldikleri bir trafik kazasına müdahale ediyor. Trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden Nazlı'nın yaptıkları Ali'yi şaşırtıyor. Ali ise Başhekim Adil'e Nazlı ile ilgili bir itirafta bulunacağını söylüyor.

ALİ, NAZLI'DAN HOŞLANDIĞINI FARK EDİYOR
Mucize Doktor son bölümde, Nazlı'ya yardımları için teşekkür etmek isteyen Ali, onu eve çağırdı. Nazlı'nın en sevdiği filmi açan Ali büyük bir sürpriz yaptı. Ancak Nazlı ise Ferman'ın yakın davranmasından etkileniyor.
Mucize Doktor_5 (2)

Mucize Doktor 6. yeni bölüm 1. fragmanında ise, hastaneye bu defa zincirleme bir trafik kazasından çok sayıda yaralı geliyor. Ferman ise ilk defa Ali'ye bir hastaya tek başına bakması için acil serviste görev veriyor. Diğer yandan ise Ali, Nazlı'dan her geçen gün daha fazla hoşlanmaya başlıyor. Nazlı'ya karşı olan duygularını anlamlandıramayan Ali, Başhekim Adil'e danışıyor. Ali'nin "Bu çok tehlikeli ve karışık bir durum hocam. En iyisi ben kimseden hoşlanmayayım" sözleri dikkat çekiyor.

Mucize Doktor'un yeni bölümünde ise Ali, Nazlı'ya karşı olan hislerini sorgulamaya başlıyor. Başhekime danışan Ali, Nazlı'dan hoşlanmaya başlıyor.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
TRT 1'in günlük dizisi İncir Ağacı'nın oyuncuları kimler? İşte İncir Ağacı konusu ve yayın tarihiTRT 1'in günlük dizisi İncir Ağacı'nın oyuncuları kimler? İşte İncir Ağacı konusu ve yayın tarihi
Savaşçı dizisi ekibi 4. sezonu böyle kutladı!Savaşçı dizisi ekibi 4. sezonu böyle kutladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor 6. yeni bölüm 2. fragmanı Mucize Doktor mucize doktor fragman taner ölmez mucize doktor 6. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TRT 1'in günlük dizisi İncir Ağacı'nın oyuncuları kimler? İşte İncir Ağacı konusu ve yayın tarihi

TRT 1'in günlük dizisi İncir Ağacı'nın oyuncuları kimler? İşte İncir Ağacı konusu ve yayın tarihi

Savaşçı dizisi ekibi 4. sezonu böyle kutladı!

Savaşçı dizisi ekibi 4. sezonu böyle kutladı!

Çocuk dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Star TV 14 Ekim yayın akışı! Çocuk 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'de Çocuk dizisi kararı!

Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Zalim İstanbul yeni bölümde flaş gelişme!

Yasak Elma bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yasak Elma yeni bölümden çarpıcı fragman!

Çukur bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte Show TV 14 Ekim yayın akışı! Çukur 72. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur ekrana ara verdi! İşte yeni bölüm tarihi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.