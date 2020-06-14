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Mucize Doktor'dan ayrılan Özge Özder'den flaş açıklama! 'Bana kızıyorsunuz ama...'

DİZİ HABERLERİ  | 14.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

Özge Özder Mucize Doktor dizisinden ayrılmasıyla gündem olmuştu. 'Mucize Doktor' dizisinden ayrılan ünlü oyuncu bu kararın kendisine ait olmadığını ve yapım şirketi tarafından kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Mucize Doktor'dan ayrılan Özge Özder'den flaş açıklama! 'Bana kızıyorsunuz ama...'

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen ve yeni sezon çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak olan Mucize Doktor'un kadrosunda; Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan, Reha Özcan, Murat Aygen gibi isimler yer alıyor. Yayınlandığı günden beri sevilen ve gündem olan dizideki ayrılık kararları herkesi üzdü.

Fox TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrılan oyuncu Özge Özder sosyal medyadan açıklama yaptı. Özder, kadrodan çıkmasının kendi kararı olmadığını ifade etti.

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İzleyicilerden gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Özder, kadrodan kendi isteğiyle ayrılmadığını ifade ederek "Çıkan haberlerde ki 'ayrıldı' başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm" dedi.

Mucize Doktor'da Özge Özder'den sonra Merve Dizdar da ayrılıyorMucize Doktor'da Özge Özder'den sonra Merve Dizdar da ayrılıyor

Dizinin kadrosundan hikayeye sonradan dahil olan Damla karakterine hayat veren Merve Dizdar da ayrılıyor.

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