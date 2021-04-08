MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Muhsin ve Ali arasında gerilim! Ali hastayı kaçırıyor

Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Muhsin ve Ali arasında gerilim! Ali hastayı kaçırıyor

08.04.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, her Perşembe izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için tüm yeteneklerini seferber etmişti. Peki Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Muhsin ve Ali arasında gerilim! Ali hastayı kaçırıyor

Her Perşembe saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için tüm yeteneklerini seferber etmişti. Peki Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (57. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ (56. BÖLÜM)

Mucize Doktor'un 56. bölümünde bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye oldukça kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için tüm yeteneklerini seferber edecektir. Diğer yandan Demir’in ortadan kayboluşu ve Tanju’nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman’ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır, yoksa her son bir başlangıç mıdır merak konusudur.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (57. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bir Başkadır'ın 2. sezonu için geri sayımBir Başkadır'ın 2. sezonu için geri sayım
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
FOX Mucize Doktor dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.