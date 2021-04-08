Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Muhsin ve Ali arasında gerilim! Ali hastayı kaçırıyor

Her Perşembe saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için tüm yeteneklerini seferber etmişti. Peki Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (57. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ (56. BÖLÜM)

Mucize Doktor'un 56. bölümünde bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye oldukça kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için tüm yeteneklerini seferber edecektir. Diğer yandan Demir’in ortadan kayboluşu ve Tanju’nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman’ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır, yoksa her son bir başlangıç mıdır merak konusudur.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (57. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



