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Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez oldu! Taner Ölmez kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 27.06.2019 21:32 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan, Good Doctor uyarlaması Mucize Doktor'un başrol oyuncusu belli oldu. Çekimleri Temmuz'da başlayacak olan dizinin başrolü için Taner Ölmez ile anlaşıldı.

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez oldu! Taner Ölmez kimdir?

Yeni yayın döneminde FOX'ta olacak dizinin çekimleri Temmuz ayında başlıyor. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın yer aldığı, senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı kod adı: “Mucize Doktor”un başrol oyuncusu belli oldu.

Yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren MF YAPIM, Kore yapımı Good Doctor’dan uyarlanan yeni projesinin başrolü için Taner Ölmez ile anlaştı.

Yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan kod adı: “Mucize Doktor”, Eylül'de FOX’ta izleyiciyle buluşacak.

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TANER ÖLMEZ KİMDİR?
9 Ağustos 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ölmez, 33 yaşındadır. Aslan burcudur. 179 bpyunda ve 65 kilodur. Aslen Tuncelili'dir. Ailesi sonradan İstanbul'a göçmüştür. Ölmez, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Daha önce birçok dizi ve reklamda oynadı.

Aynı zamanda sinema tecrübesi de var. İstanbul'un Altınları dizisiyle yıldızını parlattı. Kapalı Çarşı, Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. Yine bir uyarlama dizisi olan Medcezir'de Mert karakterini oynayan başarılı oyuncu, Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü’ne layık görülmüştür. Muhteşem Yülyıl dizisinde de Genç Osman karakterini canlandırdı. Son olarak ilk Netflix dizisi Hakan Muhafız'da da görev yaptı.

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