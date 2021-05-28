Mucize Doktor final yaptı! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan veda paylaşımı

The Good Doctor uyarlaması olarak Türkiye'de çevrilen Mucize Doktor, iki sezon süren ekran yolcuğuluğunu 27 Mayıs Perşembe akşamı noktaladı. Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisinin finalinde Nazlı ile Ali Vefa evlendi.

SİNEM ÜNSAL'DAN VEDA MESAJI

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal ise diziden kareleri Instagram hesabından paylaşarak hayranlarına veda etti.

Ünsal paylaşımında "Nazlı’m. Emek emek işleyen herkese ve size sonsuz minnet. İyi ki sevgiyle sarıp sarmalandık" notunu yazdı.



