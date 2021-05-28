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Mucize Doktor final yaptı! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan veda paylaşımı

28.05.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 69. bölümüyle final yaptı. Mucize Doktor'da Taner Ölmez ile birlikte başrolde oynayan Sinem Ünsal ise Instagram'dan diziye veda paylaşımı yaptı. Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal "İyi ki sevgiyle sarıp sarmalandık" notunu yazdı.

Mucize Doktor final yaptı! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan veda paylaşımı

The Good Doctor uyarlaması olarak Türkiye'de çevrilen Mucize Doktor, iki sezon süren ekran yolcuğuluğunu 27 Mayıs Perşembe akşamı noktaladı. Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisinin finalinde Nazlı ile Ali Vefa evlendi.

Mucize Doktor_Final (2)

SİNEM ÜNSAL'DAN VEDA MESAJI

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal ise diziden kareleri Instagram hesabından paylaşarak hayranlarına veda etti.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'den final yapan diziye veda mesajı: Artık kanatlanıp uçma vaktiMucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'den final yapan diziye veda mesajı: Artık kanatlanıp uçma vakti

Ünsal paylaşımında "Nazlı’m. Emek emek işleyen herkese ve size sonsuz minnet. İyi ki sevgiyle sarıp sarmalandık" notunu yazdı.

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Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal Taner Ölmez
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