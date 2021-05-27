Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'den final yapan diziye veda mesajı: Artık kanatlanıp uçma vakti

Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 2 sezonluk ekran macerasını 27 Mayıs Perşembe akşamı sonlandırıyor. The Good Doctor uyarlaması olarak Türkiye'de çevrilen dizi, çok sayıda ülkenin televizyon kanallarında da yayınlamıştı.

"SENİ ÇOK SEVDİM ÇOCUK"

Mucize Doktor dizisinde başarılı oyunculuğu beğeni toplayan Taner Ölmez de final bölümü öncesinde diziye ve Ali Vefa'ya veda mesajı paylaştı. Taner Ölmez Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir deneyim yaşadık Ali. Seni çok sevdim çocuk. Sen de sevdin, sevildin, büyüdün. Ve artık kanatlanıp uçma vakti geldi. Yapımda emeği geçen herkesi ve bizi büyük bir tutkuyla takip eden sizlere sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.



Başarılı oyuncu Ölmez, rol arkadaşı Onur Tuna ile çekilen kareleri de paylaştı. Onur Tuna da fotoğrafa "Gardaş" yorumunu ekledi.

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali’nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır.