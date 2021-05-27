MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'den final yapan diziye veda mesajı: Artık kanatlanıp uçma vakti

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'den final yapan diziye veda mesajı: Artık kanatlanıp uçma vakti

27.05.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor bu akşam yayınlanan 64. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Mucize Doktor'da otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandıran başarılı oyuncu Taner Ölmez final öncesinde yaptığı veda paylaşımıyla dikkat çekti. Ölmez paylaşımında " Seni çok sevdim çocuk. Sen de sevdin, sevildin, büyüdün. Ve artık kanatlanıp uçma vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'den final yapan diziye veda mesajı: Artık kanatlanıp uçma vakti

Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 2 sezonluk ekran macerasını 27 Mayıs Perşembe akşamı sonlandırıyor. The Good Doctor uyarlaması olarak Türkiye'de çevrilen dizi, çok sayıda ülkenin televizyon kanallarında da yayınlamıştı.

Mucize Doktor_Final (7)

"SENİ ÇOK SEVDİM ÇOCUK"

Mucize Doktor dizisinde başarılı oyunculuğu beğeni toplayan Taner Ölmez de final bölümü öncesinde diziye ve Ali Vefa'ya veda mesajı paylaştı. Taner Ölmez Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir deneyim yaşadık Ali. Seni çok sevdim çocuk. Sen de sevdin, sevildin, büyüdün. Ve artık kanatlanıp uçma vakti geldi. Yapımda emeği geçen herkesi ve bizi büyük bir tutkuyla takip eden sizlere sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.

taner1
Başarılı oyuncu Ölmez, rol arkadaşı Onur Tuna ile çekilen kareleri de paylaştı. Onur Tuna da fotoğrafa "Gardaş" yorumunu ekledi.

taner2

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali’nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır.

Mucize Doktor_Final (4)

Ali ve Nazlı bu dev kararla bocalarken Ali çocukluk zorbalarından birini yıllar sonra karşısında bulur. Ali yeni hayatına başlamadan önce abisinin kaybı ve geçmişiyle son kez yüzleşmek zorunda kalır.

Mucize Doktor_Final (5)
Ama bu imkansıza yakın bir görevdir. Ali sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa bu hayatta her şey mümkün müdür?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Korkunç tacizi annesine verdiği mektup ortaya çıkardı Kan donduran olay! Korkunç tacizi annesine verdiği mektup ortaya çıkardı
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Onur Tuna Taner Ölmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Bakan Soylu noktayı koydu: Talimatım budur

Bakan Soylu noktayı koydu: Talimatım budur

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.