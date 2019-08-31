Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Mucize Doktor 1. bölüm 2. fragmanı izle!

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi Mucize Doktor'un yayın tarihi açıklandı.

Mucize Doktor dizisi ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de Fox ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

Oyuncunun şimdiden sosyal medya üzerinden topladığı övgüler, yeni sezonda izleyicileri ekrana kilitleyeceğinin sinyallerini verdi.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” dizisi, 12 Eylül Perşembe akşamı FOX’ta.



