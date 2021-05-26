Mucize Doktor neden final yapıyor! Fox'tan üzen karar

Mucize Doktor dizisinin sevenleri alınan bu kararla büyük şaşkınlık yaşadı. 64. bölümüyle 27 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan Mucize Doktor, ekranlara veda etme kararı aldı. Otizmli bir doktor olan Ali Vefa’nın duygusal hikâyesinin anlatıldığı Mucize Doktor’un ani final kararı dizinin sevenlerini üzdü.

MUCİZE DOKTOR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Otizmli bir doktor olan Ali Vefa’nın hikâyesi FOX TV ekranlarında 64. bölümün yayınlanmasının ardından sevenlerine veda ediyor. Taner Ölmez’in canlandırdığı Ali Vefa karakterine Sinem Ünsal ve Onur Tuna eşlik ediyordu. MF Yapım Instagram hesabından dizinin neden bittiğine dair açıklamayı yaptı. Sosyal medya üzerinden “Mucize Doktor neden final yapıyor?” sorusu şöyle cevaplandı:

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi.Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…”



