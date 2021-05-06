Mucize Doktor’un 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa hangi uzmanlık alanını seçecek?

Mucize Doktor’un son bölümünde Ali, Nazlı’ya yüzük alarak evlilik teklifi etmişti, yeni bölümde ise bir yandan uzmanlık alanında vereceği kararla uğraşırken, diğer yandan evlilik telaşı içine giriyor. Tüm bunlar yaşanırken, yıllar önce başka bir hastanede yapılan hata ortaya çıkıyor ve ortalık karışıyor…

iŞTE MUCİZE DOKTOR’UN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zorlu sınavların ardından Ali artık bir uzman hekim olmuştur. Ancak önünde şimdi olukça zorlu bir tercih bulunmaktadır. Bu karar hangi ihtisas alanını seçeceği konusundadır. Kalp cerrahı olan Ferman ve beyin cerrahı olan Muhsin, Ali’yi ayrı ayrı kendi alanlarına çekmeye çalışmaktadır. Öte yandan başka bir hastanede yapılan çok ciddi bir hata iki ailenin kaderini tamamen değiştirir, çünkü doğum sırasında ebe, iki kadının bebeklerini karıştırmıştır ve yıllar sonra bu gerçeğin farkına varılır.

Tüm bunlar yaşanırken, Nazlı geceyi Ali’yle geçirmek için planlar yapar. Ali bir taraftan da evlilik telaşıyla uğraşmaktadır ve sonunda karar anı gelir çatar. Ali, Ferman gibi kalp mi yoksa Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin konusunda mı uzmanlaşacağının kararını verecektir.