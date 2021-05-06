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Mucize Doktor’un 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa hangi uzmanlık alanını seçecek?

06.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamları Fox TV’de yayınlanan Mucize Doktor’un 61. Yeni bölüm fragmanında Ali’yi yeni bir sınav bekliyor. Artık uzman doktor olan Ali Vefa kalp mi yoksa beyin cerrahı mı olacak yeni bölümde karar vermesi gerekiyor…

Mucize Doktor’un 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa hangi uzmanlık alanını seçecek?

Mucize Doktor’un son bölümünde Ali, Nazlı’ya yüzük alarak evlilik teklifi etmişti, yeni bölümde ise bir yandan uzmanlık alanında vereceği kararla uğraşırken, diğer yandan evlilik telaşı içine giriyor. Tüm bunlar yaşanırken, yıllar önce başka bir hastanede yapılan hata ortaya çıkıyor ve ortalık karışıyor…

iŞTE MUCİZE DOKTOR’UN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zorlu sınavların ardından Ali artık bir uzman hekim olmuştur. Ancak önünde şimdi olukça zorlu bir tercih bulunmaktadır. Bu karar hangi ihtisas alanını seçeceği konusundadır. Kalp cerrahı olan Ferman ve beyin cerrahı olan Muhsin, Ali’yi ayrı ayrı kendi alanlarına çekmeye çalışmaktadır. Öte yandan başka bir hastanede yapılan çok ciddi bir hata iki ailenin kaderini tamamen değiştirir, çünkü doğum sırasında ebe, iki kadının bebeklerini karıştırmıştır ve yıllar sonra bu gerçeğin farkına varılır.
Tüm bunlar yaşanırken, Nazlı geceyi Ali’yle geçirmek için planlar yapar. Ali bir taraftan da evlilik telaşıyla uğraşmaktadır ve sonunda karar anı gelir çatar. Ali, Ferman gibi kalp mi yoksa Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin konusunda mı uzmanlaşacağının kararını verecektir.

MUCİZE DOKTOR’UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali uzmanlık sınavına girmek için beklerken Nazlı’ya yüzük almadığını fark eder. Evlilik teklifi için her şeyi hazırlamıştır ancak ortada yüzük yoktur. Arkadaşlarıyla birlikte yüzük seçmeye gider tam o sırada da uzmanlık sınavı için yetkililer hastaneye gelir ve Ali alelacele hastaneye yetişir. Sınavda her şey yolunda gider ancak sordukları bir soru Adil hocanın ölümünü hatırlatır ve Ali soruya tepki gösterir. Sınav sonunda sınav komisyonu Ali Vefa’dan tam olarak emin olamamıştır ve onu bir de ameliyat sırasında görmek ister.

Mucize Doktor’un 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa hangi uzmanlık alanını seçecek

Bu sırada da Muhsin’in babasının beyin ameliyatı olması gerekiyordur. Her zaman babası ile sorunlu bir ilişkisi olan Muhsin babasının ameliyatını Ali’nin yapmasını ister. Zorlu bir ameliyatın ardından Ali Vefa uzman doktor olma sınavını kazanır.

Önce Nazlı’yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı’ya yüzük bile almamıştır! Bu sırada Muhsin’in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali’nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?


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Anahtar Kelimeler:
FOX Mucize Doktor dizisi
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