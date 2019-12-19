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Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekoltesiyle eleştiri topladı

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ÜNLÜLER  | Son Güncelleme

Mucize Doktor'da Açelya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı derin dekolteli pozuyla tepki çekti.

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da 'Açelya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla olay oldu. İddialı bluzuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu'nun göğüs dekoltesine, takipçileri ateş püskürdü.

Köseoğlu'nun bu tür paylaşımlarla dizideki imajına zarar verdiği belirten kullanıcılar, genç oyuncunun paylaşımına birçok olumsuz yorumda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...

-"Mahvettin dizideki imajını, öyle dekolteli poz vermeye ihtiyacın yoktu ki senin. Gözden düştün. Ucuz olmuş ucuz!"

-"Hiç yakışmamış bu pozlar. Zaten doğal güzelliğin var."

-"Açe bu ne hal böyle! Seni de kaybettik!"

-"Oyunculuğunu ön plana çıkarsan keşke..."


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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor açelya Hayal Köseoğlu

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
millet kafayı yedi sizene Ne giydiğin den.
ha açık ha değil. Orasıyla burasiyla ünlü olanları görmek yerine yeteneğini konuşturan kişiler istiyor millet
çok gıcık bi tip dizideki en sinir bozucu biri...
gayet şık ve çok seksi
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