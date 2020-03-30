Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'dan evde kal paylaşımı! "Zor biliyorum ama..."

Tüm dünya ve Türkiye'de yayılan koronavirüs salgınına karşı en büyük tedbir olarak yetkililer herkesin evde kalmasını istiyor. Salgın nedeniyle çekimleri iptal edilen Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna da bu süreci evinde geçiren ünlü isimlerden biri.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

Onur Tuna Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duygularını takipçileriyle paylaştı ve 'evde kal' mesajı verdi. Onur Tuna paylaşımında

şunları ifade etti:

"Zor günler geçiriyoruz. Tanımadığımız bir sorun, doğru yaptığımızı sandığımız çoğu şeyin yanlışlığını su üstüne çıkardı. Bu süreçte emekçilerin dikta edilen evrimi sindirebilmesi için gerekli tedbirlerin alınamaması sosyo-ekonomik durumumuzu ortaya koymaktadır. Bu süreçte biz bireylere çok iş düştüğünü doğru bildiklerimizi unutup duyularımızı açmamız gereken bir dönemde olduğumuzu anlamamız gerek.

Gerekenler her yerde yazıyor yayınlanıyor ancak doğru eylem için bilinç ve analitik zeka gerekiyor. Bu yeni dönemde evlerimizde kalarak bilinç kazanıp, güzel günler için iyi adaptasyonlara sahip olmamız gerekiyor. Zor, biliyorum dünya kardeşlerim. Ancak toplum bireyden oluşur. Gerekenleri yapıp daha sağlıklı günlerde buluşalım. Kırlara koşalım, ellerimizi tutalım, boyunlara sarılalım, kesmeyelim. #evdekal #evdekaltürkiye"





