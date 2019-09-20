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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna: Küfürlere gelirsek...

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Savant sendromlu doktor Ali Vefa'nın öyküsünün konu edinildiği Mucize Doktor'da, Doktor Ferman'ı canlandıran Onur Tuna sosyal medya hesabından gelen tepkilere yanıt verdi.

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna: Küfürlere gelirsek...

Yeni sezona hızlı başlayan ve sezonun dikkat çeken dizilerinden olan Mucize Doktor’un oyuncularından Onur Tuna hayranlarından gelen yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Mucize Doktor'da Doktor Ferman'a hayat veren oyuncu Onur Tuna yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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"Arkadaşlar ilginiz için sonsuz teşekkürler. Ferman’a gelen küfürlere gelirsek... İnanın ben de ediyorum izlerken:)) ama hırsızın bile neden hırsızlık yaptığını bilemeyiz... İzlemeye devam çünkü güzel dostluklar zor sınavlardan geçer. Sevgiler..."

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yeni sezona hızlı başlayan ve sezonun dikkat çeken dizilerinden olan Mucize Doktor’un 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa'nın acil müdahale sahnesi! Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı izleMucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa'nın acil müdahale sahnesi! Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı izle

Yeni fragmanda, Ali Vefa’nın hastaneye, insanlara ve doktorluğa alışma sürecinde yaşadığı yeni maceralar ekrana gelecek. Yeni bölümde Ali Vefa, insan ilişkilerini geliştirebilmek için uğraşıyor ancak yaşadığı sorunların çözülmesi için bir miktar zamana ihtiyacı olduğu görülüyor. İlk kez bir hastasını kaybeden Ali, Adil hocaya isyan ediyor.

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