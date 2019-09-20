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Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa'nın acil müdahale sahnesi! Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı izle

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 20.09.2019 00:44 | Son Güncelleme

Savant otizmli genç Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Mucize Doktor'un 2. bölümünde, Doktor Ali Vefa'nın dikkati sayesinde bir çocuğun hayatını kurtardığı ve sedye üzerinde kalp masajı yaptığı sahneye ise beğeni yağdı. Mucize Doktor dizisi ve başrol oyuncusu Taner Ölmez de sosyal medyada gündem oldu. Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fox TV'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Mucize Doktor, 2. bölümüyle 19 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Savant otizm sendromlu genç cerrah Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı dizi sosyal medyada tam not aldı.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Mucize Doktor'un 26 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mucize Doktor dizisi 2. bölümüyle Twitter'da gündem oldu. Twitter'da akşam boyunca 20 binden fazla paylaşımla en fazla konuşulan konu Mucize Doktor oldu. İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:

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Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı Mucize Doktor dizisi geçen hafta ekrana gelen ilk bölümüyle reytinglerde zirvede yer almıştı.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

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MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

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