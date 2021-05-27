Mucize Doktor'un yıldızları denize atladı! Sinem Ünsal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor dizisinin Nazlı'sı Sinem Ünsal ekip arkadaşları ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncular Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal'ın denize atladığı paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte, Mucize Doktor'un sevilen karakteri Nazlı'ya hayat veren Sinem Ünsal'ın dikkat çeken o paylaşımı...

MUCİZE DOKTOR'UN NAZLI'SI SİNEM ÜNSAL'DAN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Fox ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor final bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal final bölümünün ardından hep birlikte deniz sefası yaptı. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal hep birlikte denize atladıkları o kareyi "Kendimizi bikiniyle yakaladık ollley" notu ile paylaştı.





