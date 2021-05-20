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Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı | Ali Vefa baba oluyor!

20.05.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının beğenilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor, geçtiğimiz günlerde final kararını açıklamıştı. Alınan final kararına göre önümüzdeki hafta 27 Mayıs Perşembe günü final yapacak olan Mucize Doktor dizisinin sondan bir önceki bölümünün yeni fragmanı da yayınlandı.

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı | Ali Vefa baba oluyor!

Geçtiğimiz son bölümde Doruk’un ameliyatı ile beraber heyecanlı dakikalar yaşayan izleyici, yeni bölüm fragmanıyla Ali’nin baba oluşuna tanık oluyor. Finalden bir önceki bölümde Ali’ye hamile olduğunu açıklayan Nazlı, Ali Vefa’nın tüm hayatının değişmesine neden olur. Mucize Doktor, bu akşam finalden bir önceki bölümüyle FOX TV ekranlarında!

Geçtiğimiz haftalarda final kararı veren Mucize Doktor dizisinin bitişi için sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

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"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik.

Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi.

Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…” ifadeleri kullanıldı.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ferman, Tanju’nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman’ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali’nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali’nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 62. BÖLÜM ÖZET

Ali ve Muhsin, Doruk’un kafasındaki kurşunu çıkarmaya kararlıdır. Ama operasyonu kalıcı bir hasar vermeden tamamlamak imkânsız görünmektedir. Bu sırada bir salgın tehdidi hastanedeki bütün önlemleri maksimuma çıkarır ve Ali, Nazlı’yla yakınlaşma çabalarına hız verirken Ferman umutsuz bir vakayı üstlenir. Doruk bütün risklerine rağmen ameliyata alınır. Ama sonunda her şeyi değiştiren Ferman’ın fevri bir kararı olacaktır.

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