Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı | Ali Vefa baba oluyor!

Geçtiğimiz son bölümde Doruk’un ameliyatı ile beraber heyecanlı dakikalar yaşayan izleyici, yeni bölüm fragmanıyla Ali’nin baba oluşuna tanık oluyor. Finalden bir önceki bölümde Ali’ye hamile olduğunu açıklayan Nazlı, Ali Vefa’nın tüm hayatının değişmesine neden olur. Mucize Doktor, bu akşam finalden bir önceki bölümüyle FOX TV ekranlarında!

Geçtiğimiz haftalarda final kararı veren Mucize Doktor dizisinin bitişi için sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik.

Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi.

Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…” ifadeleri kullanıldı.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ferman, Tanju’nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman’ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali’nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali’nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.