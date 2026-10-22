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Mucize gibi kurtuluş! 35. kattan düşen fenomen, 17 ay sonra sosyal medyaya geri döndü

Çin'de yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni, 35'inci kattan düşerek ağır yaralanmasının ardından aylar süren tedavi ve iyileşme sürecini geride bıraktı. Yaklaşık 17 ay sonra sosyal medyaya dönen genç kadın, yaşadıklarını anlatarak kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Mucize gibi kurtuluş! 35. kattan düşen fenomen, 17 ay sonra sosyal medyaya geri döndü
Çiğdem Berfin Sevinç

Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni, geçirdiği ağır kazanın ardından yeniden paylaşım yapmaya başladı. Haziran 2025'te bir binanın 35'inci katından düşerek yaralanan genç kadın, uzun süren tedavi sürecinin ardından 12 Ekim 2026'da sosyal medyaya geri döndü.

Mucize gibi kurtuluş! 35. kattan düşen fenomen, 17 ay sonra sosyal medyaya geri döndü 1

South China Morning Post'un haberine göre, sosyal medyada @wananan kullanıcı adını kullanan fenomen, kazanın ardından ciddi yaralanmalar yaşadı. Acil olarak Central South Üniversitesi'ne bağlı Third Xiangya Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, uzun bir tedavi ve iyileşme sürecinden geçti.

Mucize gibi kurtuluş! 35. kattan düşen fenomen, 17 ay sonra sosyal medyaya geri döndü 2

"HAYATA YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİYİM"

Yaklaşık 17 ay sonra yaptığı ilk paylaşımda yaşadıklarını anlatan fenomen, hayatta kalmasını kendisi için yeni bir başlangıç olarak gördüğünü belirtti. Genç kadın, kazanın ardından kendisine destek olan ve iyileşme sürecinde yanında bulunan herkese teşekkür etti.

Mucize gibi kurtuluş! 35. kattan düşen fenomen, 17 ay sonra sosyal medyaya geri döndü 3

Hayatını yalnızca kendisine ait görmediğini ifade eden fenomen, hayatta kalmasına yardımcı olan insanlara karşı da sorumluluk hissettiğini dile getirdi. Genç kadın, kendisine verilen ikinci şansı en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

Mucize gibi kurtuluş! 35. kattan düşen fenomen, 17 ay sonra sosyal medyaya geri döndü 4

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenomenin uzun bir aranın ardından yeniden paylaşım yapması, Çin'deki sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Genç kadının ağır kazadan sağ kurtulması ve iyileşme süreci çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

Mucize gibi kurtuluş! 35. kattan düşen fenomen, 17 ay sonra sosyal medyaya geri döndü 5

(Görseller https://x.com/hntvworld twitter sayfasından alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
Çin fenomen kaza
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