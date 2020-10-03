Mücver nasıl yapılır? MasterChef mücver malzemeleri neler? Mücver tarifi nedir?

Çok sayıda farklı tarifi olan mücver MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. MasterChef Türkiye programında yarışmacılardan istenen mücver yemeği sonrasında televizyon izleyicileri mücver tarifi ile ilgili araştırma içine girdi. Kabağın yanı sıra farklı sebzelerle de yapılabilen bu leziz yemeğin Türk mutfağında kendine özel bir yeri bulunuyor. Özellikle bu eşsiz lezzeti evinde pratik bir şekilde hazırlamak isteyen izleyiciler mücver yapılışı ile ilgili detayları merak ediyor. MasterChef yarışmasında şefler yarışmacılardan piknik menüsü için şakşuka, yaprak sarma, kısır, patates salatası, mücver, karışık ızgara ve brownie yapmalarını istedi.

MÜCVER MALZEMELERİ

3 tane kabak

2 tane çırpılmış yumurta

1 tane havuç

3 kahve fincanı kadar un

1 demet taze soğan

1 demet dereotu

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar karabiber

MÜCVER NASIL YAPILIR?

MasterChef mücver için ilk olarak kabaklar rendeleniyor ve mücverin sulanmaması adına kabakların suyu sıkılıyor. Ardından geniş bir kabın içerisine kabaklar, havuç, yumurta, taze soğan, dereotu, tuz, karabiber ve un konuluyor. Bütün malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra macun kıvamına getiriliyor. Her bir mücver parçasının 1 tepeleme yemek kaşığına denk gelmesine özen gösteriliyor. Bir diğer yandan tavanın içerisine yağ konuluyor ve ocağın altı açılıyor. Ardından kızgın yağın içine mücver kaşık yardımıyla tek tek atılıyor. Her bir mücver altın sarısı renge sahip olana kadar kızartılıyor. Sonrasında ocaktan alınan mücverlerin kağıt havluyla yağları süzdürülüyor. İsteğe göre yoğurt ile beraber servis ediliyor.