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Mücver nasıl yapılır? MasterChef mücver malzemeleri neler? Mücver tarifi nedir?

03.10.2020 22:01 | Son Güncelleme:
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Mücver nasıl yapılır? MasterChef mücver malzemeleri neler? Mücver tarifi nedir?

Mücver nasıl yapılır sorusu MasterChef izleyicileri tarafından yeniden gündeme geldi. Her öğünde keyifle tüketilebilen ve kabağın yanı sıra çok sayıda farklı sebze ile yapılabilen Mücver MasterChef yarışmasında yarışmacılardan istendiği için araştırılıyor. Peki, mücver nasıl yapılır? İşte MasterChef mücver tarifi ve mücver malzemeleri ile ilgili detaylar...

Çok sayıda farklı tarifi olan mücver MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. MasterChef Türkiye programında yarışmacılardan istenen mücver yemeği sonrasında televizyon izleyicileri mücver tarifi ile ilgili araştırma içine girdi. Kabağın yanı sıra farklı sebzelerle de yapılabilen bu leziz yemeğin Türk mutfağında kendine özel bir yeri bulunuyor. Özellikle bu eşsiz lezzeti evinde pratik bir şekilde hazırlamak isteyen izleyiciler mücver yapılışı ile ilgili detayları merak ediyor. MasterChef yarışmasında şefler yarışmacılardan piknik menüsü için şakşuka, yaprak sarma, kısır, patates salatası, mücver, karışık ızgara ve brownie yapmalarını istedi.

MÜCVER MALZEMELERİ

  • 3 tane kabak
  • 2 tane çırpılmış yumurta
  • 1 tane havuç
  • 3 kahve fincanı kadar un
  • 1 demet taze soğan
  • 1 demet dereotu
  • 1 tatlı kaşığı kadar tuz
  • 1 çay kaşığı kadar karabiber

MÜCVER NASIL YAPILIR?

MasterChef mücver için ilk olarak kabaklar rendeleniyor ve mücverin sulanmaması adına kabakların suyu sıkılıyor. Ardından geniş bir kabın içerisine kabaklar, havuç, yumurta, taze soğan, dereotu, tuz, karabiber ve un konuluyor. Bütün malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra macun kıvamına getiriliyor. Her bir mücver parçasının 1 tepeleme yemek kaşığına denk gelmesine özen gösteriliyor. Bir diğer yandan tavanın içerisine yağ konuluyor ve ocağın altı açılıyor. Ardından kızgın yağın içine mücver kaşık yardımıyla tek tek atılıyor. Her bir mücver altın sarısı renge sahip olana kadar kızartılıyor. Sonrasında ocaktan alınan mücverlerin kağıt havluyla yağları süzdürülüyor. İsteğe göre yoğurt ile beraber servis ediliyor.

MÜCVER PÜF NOKTASI

Televizyon izleyicileri tarafından mücver tarifi püf noktası da merak ediliyor. Kabak bol sulu bir sebze olduğu için mücverin kıvamında bozulmaya yol açabiliyor. Bu nedenle mücver karışımına kabakları koymadan önce mutlaka suyunu iyi bir şekilde sıkmak gerekiyor. Aynı zamanda kabak rendeleme işlemi sırasında ortada yer alan çekirdekli ve sulu olan kısımları rendelememeye de özen gösterilebiliyor. Tercihe göre rendelenmiş olan kabaklar bir tülbentin içine aktarılıp bu şekilde de sıkılabiliyor. Böylece su başarılı bir şekilde çıkartılabiliyor ve mücver fazla yağ çekmeden tam kıvamında pişirilebiliyor.

Aynı zamanda mücver yemeğinin kıvamını iyi bir şekilde tutturabilmek için içine mutlaka yumurta koymak gerekiyor. Yapılan karışım kısa sürede kendiliğinden de sulanabileceği için vakit kaybetmeden karışımın ocağa atılması ve fazla bekletilmeden pişirilmesi de önem taşıyor.

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