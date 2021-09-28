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Meğer sadece kek yapılmıyormuş! Muffin kaplarıyla hazırlanan birbirinden lezzetli ikramlıklar

28.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaya veya kahveye eşlik eden sıcacık bir muffine kim hayır diyebilir? Peki bu lezzetli muffinlere şekil veren kalıpları hiç farklı tarifler için kullanmayı düşünmüş müydünüz? Kendinden porsiyonlanmış tarifler ikram günleriniz için büyük kolaylık, kabul edin! İşte muffin kalıbında hazırlayabileceğiniz lezzetli ikramlıklar...

Meğer sadece kek yapılmıyormuş! Muffin kaplarıyla hazırlanan birbirinden lezzetli ikramlıklar

Tatlı ya da tuzlu hiç fark etmez, muffin kalıbında hazırlayabileceğiniz lezzetlerin bir sınırı yok! İster kahvaltıda isterseniz de çay saati ikramlarınızda lezzetiyle mest edecek efsane tariflerin detaylarını paylaşıyoruz. İşte birbirinden lezzetli 3 ikramlık...

KABAKLI FIRIN MÜCVER TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet kabak

  • 4 dal taze soğan

  • Yarımşar demet dereotu ve maydanoz

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yumurta

  • Yarım çay bardağı un

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 10 gram lor peyniri

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Kabakları rendeleyip suyunu sıkın ve geniş bir kaseye alın.

Püf Noktası: Kabakların suyunu sıkmazsanız su salar. Bu da mücverinizin alacağı un miktarını arttırır ve yoğun unlu bir dokuya sebep olur.

  • İnce ince doğradığınız yeşillikleri, yoğurdu, lor peynirini, yumurtayı, sıvı yağı ve baharatlarını ekleyin. Kaşık yardımıyla malzemeleri iyice karıştırın.

  • Unu ve kabartma tozunu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kabakların su miktarına göre ihtiyacınız olan un değişebilir.

  • Elde ettiğiniz koyu akışkan hamuru yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın.

  • 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

KISIRLI ÇITIR MİLFÖY ÇANAKLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 adet milföy hamuru

  • Favori tarifinize göre hazırlanmış kısır

  • Maydanoz

HAZIRLANIŞI

  • Muffin kalıbınızı ters çevirin ve yağlayın.

  • Kare milföy hamurlarınızı tek tek muffin kalıbının bölmelerinin üzerine yerleştirin. Kubbe şeklinde kalıba tam oturmaları için parmaklarınızla bastırın.

Dikkat: Daha büyük çanaklar elde etmek için kalıbın ters tarafını kullanıyoruz.

  • 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

  • 10 dakika dinlendirdikten sonra çıtır çanaklarınızı kalıptan ayırın. Hepsinin içine kısır ekleyin ve maydanozla süsleyerek servis edin.

TAHİNLİ TARÇINLI LOKMA EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tane ekmek hamuru

  • 100 gram tereyağı

  • Yarım çay bardağı tahin

  • Yarım su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 50 gram dövülmüş ceviz

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Tahin, erimiş tereyağı, pudra şekeri ve tarçını karıştırın. Katılaşmaya başladığında yavaş yavaş su ilave edin. Karışımınız akışkan olmalı.

  • Dövülmüş cevizleri ekleyin.

  • Ekmek hamurundan bıçakla parçalar keserek karışıma atın.

  • Muffin kabını yağlayın. Her bölmeye tahinli sos bulanmış lokmalardan 4'er tane koyarak 15 dakika dinlendirin.

  • 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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