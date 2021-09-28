Meğer sadece kek yapılmıyormuş! Muffin kaplarıyla hazırlanan birbirinden lezzetli ikramlıklar

Tatlı ya da tuzlu hiç fark etmez, muffin kalıbında hazırlayabileceğiniz lezzetlerin bir sınırı yok! İster kahvaltıda isterseniz de çay saati ikramlarınızda lezzetiyle mest edecek efsane tariflerin detaylarını paylaşıyoruz. İşte birbirinden lezzetli 3 ikramlık...
MALZEMELER
2 adet kabak
4 dal taze soğan
Yarımşar demet dereotu ve maydanoz
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta
Yarım çay bardağı un
Yarım çay bardağı sıvı yağ
10 gram lor peyniri
1 çay kaşığı kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Püf Noktası: Kabakların suyunu sıkmazsanız su salar. Bu da mücverinizin alacağı un miktarını arttırır ve yoğun unlu bir dokuya sebep olur.
İnce ince doğradığınız yeşillikleri, yoğurdu, lor peynirini, yumurtayı, sıvı yağı ve baharatlarını ekleyin. Kaşık yardımıyla malzemeleri iyice karıştırın.
Unu ve kabartma tozunu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kabakların su miktarına göre ihtiyacınız olan un değişebilir.
Elde ettiğiniz koyu akışkan hamuru yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın.
MALZEMELER
6 adet milföy hamuru
Favori tarifinize göre hazırlanmış kısır
HAZIRLANIŞI
Muffin kalıbınızı ters çevirin ve yağlayın.
Dikkat: Daha büyük çanaklar elde etmek için kalıbın ters tarafını kullanıyoruz.
180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
MALZEMELER
1 tane ekmek hamuru
100 gram tereyağı
Yarım çay bardağı tahin
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı tarçın
50 gram dövülmüş ceviz
HAZIRLANIŞI
Tahin, erimiş tereyağı, pudra şekeri ve tarçını karıştırın. Katılaşmaya başladığında yavaş yavaş su ilave edin. Karışımınız akışkan olmalı.
Dövülmüş cevizleri ekleyin.
Ekmek hamurundan bıçakla parçalar keserek karışıma atın.
Muffin kabını yağlayın. Her bölmeye tahinli sos bulanmış lokmalardan 4'er tane koyarak 15 dakika dinlendirin.
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