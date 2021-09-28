Meğer sadece kek yapılmıyormuş! Muffin kaplarıyla hazırlanan birbirinden lezzetli ikramlıklar

Tatlı ya da tuzlu hiç fark etmez, muffin kalıbında hazırlayabileceğiniz lezzetlerin bir sınırı yok! İster kahvaltıda isterseniz de çay saati ikramlarınızda lezzetiyle mest edecek efsane tariflerin detaylarını paylaşıyoruz. İşte birbirinden lezzetli 3 ikramlık...

KABAKLI FIRIN MÜCVER TARİFİ

MALZEMELER

2 adet kabak

4 dal taze soğan

Yarımşar demet dereotu ve maydanoz

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

Yarım çay bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

10 gram lor peyniri

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Kabakları rendeleyip suyunu sıkın ve geniş bir kaseye alın.

Püf Noktası: Kabakların suyunu sıkmazsanız su salar. Bu da mücverinizin alacağı un miktarını arttırır ve yoğun unlu bir dokuya sebep olur.

İnce ince doğradığınız yeşillikleri, yoğurdu, lor peynirini, yumurtayı, sıvı yağı ve baharatlarını ekleyin. Kaşık yardımıyla malzemeleri iyice karıştırın.

Unu ve kabartma tozunu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kabakların su miktarına göre ihtiyacınız olan un değişebilir.

Elde ettiğiniz koyu akışkan hamuru yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın.

180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

KISIRLI ÇITIR MİLFÖY ÇANAKLARI TARİFİ

MALZEMELER

6 adet milföy hamuru

Favori tarifinize göre hazırlanmış kısır

Maydanoz

HAZIRLANIŞI

Muffin kalıbınızı ters çevirin ve yağlayın.

Kare milföy hamurlarınızı tek tek muffin kalıbının bölmelerinin üzerine yerleştirin. Kubbe şeklinde kalıba tam oturmaları için parmaklarınızla bastırın.

Dikkat: Daha büyük çanaklar elde etmek için kalıbın ters tarafını kullanıyoruz.

180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

10 dakika dinlendirdikten sonra çıtır çanaklarınızı kalıptan ayırın. Hepsinin içine kısır ekleyin ve maydanozla süsleyerek servis edin.

TAHİNLİ TARÇINLI LOKMA EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

1 tane ekmek hamuru

100 gram tereyağı

Yarım çay bardağı tahin

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tarçın

50 gram dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI