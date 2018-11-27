SPOR

Muğdat Çelik'in devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı olmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da forma giyen Muğdat Çelik'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Muğdat Çelik'in devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi

Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Akhisarspor forması giyen Seleznov'u kadrosuna katmayı planladığı ve Muğdat Çelik'i bu transferde önereceği öne sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre; ne oyuncuya ne de menajerine bu konuda herhangi bir talep ya da istek gelmedi.

TERİM'DEN ŞANS BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı futbolcu Muğdat Çelik ise çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Futbolcu, "Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek her futbolcunun hayalidir. Ben de hocam Fatih Terim'den şans bekliyorum." görüşünde.

Akhisarspor'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Muğdat Çelik, bu sezon şu ana kadar lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 136 dakika sahada kaldı..

AKHİSARSPOR'UN GİRİŞİMİ YOK

Öte yandan Akhisarspor Kulübü'nün de Muğdat'ın transferine ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

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Galatasaray Muğdat Çelik

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