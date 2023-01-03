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Müge Anlı 'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp kaçtı

03.01.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı dünkü yayında Sinan Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!" demişti. Bugünkü yayında ise, yaşananlara dayanamayıp stüdyoya gelen bir vatandaş, Sinan ile yaşadığı olayı tek tek anlattı. Sinan'ın bir kadını sıkıştırdığını ve cebinde yumurta büyüklüğünde taşlar olduğunu öne süren izleyici, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı 'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp kaçtı

Müge Anlı'nın dünkü yayınında Arife Gökçe'ye taciz içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'a art arda sorular soran Müge Anlı sonunda çileden çıktı. "Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede. Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demisine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark edince sert çıktı.

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"YARARIM SENİN BEYNİNİ..."

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a; "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." demişti.

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Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında bugün çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yaşlı kadının kaybında şüpheli bulunan Sinan Sardoğan, dünkü canlı yayında Gökçe'nin kaybolduğu gün giydiği pantolonu 'gübre' bulaştığı için yaktığını anlatmıştı. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Sardoğan'ın 'Pantolonuma gübre bulaştı' dediği yerde çalışma yaptı.

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Bölgedeki tüm gübrelerden örnekler alındı. Ekipler daha sonra Arife Gökçe'nin bahçesinden de gübre örneği aldı. Örnekler incelemeye yollandı.

SİNAN SARDOĞAN HAKKINDA 7 YENİ İHBAR DAHA!

Müge Anlı ise Sinan Sardoğan ile ilgi 7 ayrı ihbar daha aldıklarını açıkladı. Anlı, İstanbul'da oturan Özkan Deveci isimli vatandaşın dayanamayıp stüdyoya geldiğini vurguladı. Deveci, 2021 yılında Sinan ile yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: Sinan, Esenyurt'ta kaldırımda bir kadınla tartışıyordu.

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"10 DAKİKADIR PEŞİMDE"

Önce karı-koca olduklarını sandım. Ama anladım ki değiller. Hemen koştum abla dedim akraban mı eşin mi? 'Kardeşim bilmiyorum. 15-20 dakikadır peşimde. Eşimi aradım geliyor' dedi. Ben de bu Sinan'ın iki yakasını topladım. Bir kadını neden rahatsız ediyorsun ne istiyorsun deyince kekeledi. Ceplerinde yumurta büyüklüğünde taşlar vardı. Kadın da korkmuş titriyordu.

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"SİNAN YERE YATIP ÇIRPINDI"

Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Sinan'ı biraz dövdüm. Yere yatıp çırpındı ben de korktum. Telefonumu arabadan alıp ambulans çağıracaktım. Ama döndüğümde bir baktım Sinan yok! Bayıldı numarası yapıp kaçmış. Ceplerindeki taşları da boşaltmış. İnşallah o sapığın olması gereken yerde olduğunu görmek isteriz…

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"SENİ TANIMIYORUM"

Her iddiayı yalanladığı gibi bu iddiayı da yalanlayan Sinan ise "Ben seni tanımıyorum. Öyle bir şey olmadı" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı!

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