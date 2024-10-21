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Müge Anlı'nın muhabiri kapıyı açınca şoke oldu! Öz oğlunu öldürdüğü iddia edilen Seyfi Birbir intihar etti! "Klozetin üstünde..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.10.2024 11:47
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2 haftadır aranan yıllar önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki erkek çocuğun öz babası Seyfi Birbir tarafından öldürüldüğü iddia ediliyordu. Müge Anlı, geçtiğimiz cuma günü 'Pazartesi oğlumu getireceğim' diyen baba Seyfi Birbir'in otel odasında intihar ettiğini açıkladı.

Müge Anlı'nın muhabiri kapıyı açınca şoke oldu! Öz oğlunu öldürdüğü iddia edilen Seyfi Birbir intihar etti! "Klozetin üstünde..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yaklaşık 2 haftadır aranan çocuktan herhangi bir iz bulunamamıştı. 14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilen Hacer Çıranoğlu, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti. Anne Hacer, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini söylemişti.

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ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ!

Nerede olduğu bilinmeyen kayıp çocukla ilgili babası Seyfi Birbir, canlı yayında herkesi şoke eden bir itirafta bulunmuştu. Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve görüştüğünü söylemişti. "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal sol tarafımda da Doğukan olacak verdiğim çocuk." demişti. "Ben 15 yıldan beri görüşüyorum çocuğumla. Verdiğim kişiyi bilmez miyim? Pazartesi günü oğlumla beraber kapıdan gireceğim. 'Annemi yüzleştirme benimle. Beni karşılaştırma. Beni de kaybedersin' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

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İNTİHAR ETTİ, MUHABİR KLOZETTE BULDU!

Seyfi Birbir, 'Pazartesi günü getireceğim' dediği çocuğunu canlı yayına getirmedi. Müge Anlı, Birbir'in kendisine zarar verdiğini açıkladı. "Alkol almış daha sonra da zarar vermek istedi. Hastaneye kaldırıldı.Ameliyata alındı." dedi. Hacer ise "Çocuğumu öldürdü o yüzden böyle yaptı. Sen onu öldürdün. İnşallah çocuğu bulduktan sonra ölürsün" diyerek tepki gösterdi.

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Seyfi Birbir'i bulan muhabir, "Sabah 6 buçuk gibi oteldeydik. Seyfi Birbir ve oğlu lobiye gelmedi. Erdal babasının duşta olduğunu söyledi fakat süreç uzadı. Odasına gittim içeriden su sesleri geliyordu. Kapıyı açtık. Seyfi Birbir'i klozetin üstünde oturur halde bulduk ve bir kesici aletle kendisine zarar vermişti." diyerek o anları anlattı.

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