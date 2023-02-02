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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! "Babam, eşimi işkence ederek öldürmüş olabilir" demişti! Kayıp damat olayında işler çığırından çıktı

02.02.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'daki kayıp damat olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz, Müge Anlı 'ya eşinin babası tarafından kaçırıldığını ve tehdit edildiğini belirtip "Babam, eşimi işkence ederek öldürmüş olabilir" demişti. Mustafa Yılmaz ve Onur Yılmaz kuzenlerin şüpheli kaybı ile ilgili açıklamada bulunan Müge Anlı, şüpheli olan kayınpederin gözaltına alındığını duyurdu. Programda flaş bir gelişme yaşandı. Hatice Yılmaz canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! "Babam, eşimi işkence ederek öldürmüş olabilir" demişti! Kayıp damat olayında işler çığırından çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. 22 Ocak'ta yaşadığı şehir olan Elazığ'da kayıplara karışan Mustafa Yılmaz olayı bugün de programda ele alındı. Müge Anlı programda "Günlerdir sorularınız yanıt verecek birini aradınız. Çünkü 'Nurten benim kocamı babam öldürdü. Eminim. Babamın tutuklanmasını ve kocamın yerinin bulunmasını istiyorum' dedi. Nihal Hanım, 'Oğlum gitti Nurten'i kaçırdı. Biz evlensinler istedik. Resmi nikah da kıydık. Ama benim çocuğumu amcasının oğlu aldı eden götürdü. Ondan bir daha haber alamadım' dedi. Hatice Hanım ise, 'Benim oğlum da ortada yok, amcası oğlunu amzettirmiş olabilir' dedi. Burada 4 tane kadın tüm bunların cevabını ararken şüpheliler yanıt vermemeyi tercih etti." ifadelerini kullandı ve yeni gelişmeyi duyurdu.

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MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "KÖYE ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ"

Müge Anlı, Nurten Hanım'a dönerek "Bu sabah saat 06.00'da babanın yaşadığı köye şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda evler idik didik arandı. Aile fertleri şu an gözaltında." Baban, amcaların yeğenin ve halaların gözaltında" dedi.

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AİLE FERTLERİ GÖZALTINDA!

Şahısların gözaltına alındığı açıklanınca stüdyoda alkış sesleri yükseldi.

Genç kız, "Müge Hanım bu gözaltındakilerin hepsi gerçeği biliyor." dedi.

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KAYIP ONUR YILMAZ'IN ANNESİNE CANLI YAYINDA GÖZALTI!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ilerleyen dakikalarında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Müge Anlı Elazığ cinayet büro ekiplerinin geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Onur Yılmaz'ın stüdyomuzda konuk olan annesi Hatice Yılmaz'ı gözaltına alacaklar."

Hatice Yılmaz, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

Nurten Yılmaz eşi Mustafa Yılmaz'ın kayıplara karıştığını ve babası tarafından öldürülmüş olabileceğini açıklayıp yardım istemişti.

22 Ocak'ta yaşadığı şehir olan Elazığ'da haber alınamayan Mustafa Yılmaz ile ilgili konuşan Nurten Yılmaz şu açıklamayı yapmıştı:

"Mustafa Yılmaz, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyordu. Aileme Mustafa'dan bahsettim. Onay vermediler. 28 Aralık günü Mustafa ile kaçtım. Baban peşimizi bırakmadı. Her gün tehdit ediyordu. 22 Ocak Pazar günü kahvaltıya gitmiştik. Mustafa beni eve bırakmaya geldiğinde kardeşi Büşra, Onur'un görüşmek istediğini söyledi. Onur teyzesinin oğlu, benim de amcamın oğluydu. Evden 'Kuzenim Onur ile görüşeceğim' diyerek çıktı. Daha da gören olmadı"

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Mustafa Yılmaz'dan bir gün sonra ise kuzeni Onur Yılmaz kayıplara karışmıştı. Nurten Yılmaz'ın birkaç haftalık eşinin kaybolmasına ilişkin babasından şüphelendiğini söylemişti.

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Yılmaz, açıklamasında "Benim bütün ailem Mustafa'yı, Mustafa'nın ailesini, kardeşlerini tehdit ediyordu. 'Küçük kardeşlerinizi öldürürüz, kızınızı kaçırırız. Mustafa seni öldüreceğiz. Senin kanını asfalta sereceğiz. Ölmek için yalvaracaksın.' gibi… Babamın söylediklerini şu an ben yaşıyorum. Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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