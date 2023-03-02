Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! O bile bunu beklemiyordu: Hem ekran başındakilerin hem stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı

Müge Anlı programını kan donduran bir son dakika gelişmesiyle açtı. Recep Arı'nın cenazesinin aracıyla birlikte köyüne 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunduğunu söyleyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı silahla öldürülen genç adamın vücuduna 6 kurşun isabet ettiğini ifade etti.

MÜGE ANLI'DA ŞAŞIRTAN GELİŞME: ŞİDDET GÖREN EŞ GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı programa damga vuran olayı ise sona sakladı. Kocasından şiddet gördüğünü söyleyen Recep Arı'nın eşi Selma Hanım, gözaltına alındı.

DAYAK YİYEN KADIN, KOCASININ ÖLÜMÜNE Mİ NEDEN OLDU?

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Recep Arı'nın eşi şu an gözaltında. Başka gözaltılar da bekliyoruz. Onu en son gören arkadaşı Kadir de bugün aramızda. Kadir, 'Recep beni aldı, götürdü. Zaten alkollüydü. Beni araçtan indirdi, üzerime saldırdı. Sonrasını bilmiyorum' demişti. Bugün Kadir'in başka anlatacakları da olacaktır diye düşünüyorum"

RECEP ARI'NIN YAKIN ARKADAŞINA BÜYÜK ŞOK

Kadir Bey yaptığı açıklamada Recep Arı'nın boynunu sıktığını, küfürler edip aracından attığını fakat sonrasını bilmediği söyledi. Müge Anlı, oradan bir hışımla koşarak gittiğini gören köylülerin olduğunu vurgulayınca Kadir Bey afalladı.

Kadir Bey, Recep Arı'yı öldürme şüphesinden canlı yayında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, 31 yaşındaki Recep Arı'nın anne, baba ve kardeşini konuk etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kayboldu. Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söyledi.

Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pompalı tüfeği alıp evden çıktığında kendisine zarar verebileceği akla gelebilir ama arkadaşlarıyla bir mekana gidip alkol alıyorlar. Recep Arı, daha sonra Kadir isimli arkadaşını alıp ormana götürüyor. Kadir, Recep Arı'nın kaybolması üzerine 'Ormanda benimle tartıştı. Hatta arbedeye dönüştü tartışmamız. Recep bana saldırdı. Daha sonra telefon geldi, beni ormanda bırakıp oradan ayrıldı' dedi. Peki, Recep eşiyle neden tartışmış? Sebebini biliyor musunuz?"

Müge Anlı'nın sorusu üzerine Recep Arı'nın kardeşi Eren Arı, ağabeyinin alkol sorunu olduğunu ifade etti ve bu yüzden eşiyle sık sık tartışma yaşadıklarını söyledi.

Eve zaman zaman geç geldiği ortaya çıkan Recep Arı'nın eğlence mekanında çalışan Kader isimli bir kadınla görüştüğü öğrenildi. Kader ile Recep'in ayrıldıklarını söyleyen kardeş Eren Arı, kadının onu telefondan engellediğini belirtti.

Recep Arı'nın arkadaşı Kadir'in de nadir olarak bu eğlence mekanına takıldığını öğrenen Müge Anlı, o gün, Kadir'in o mekanda olup olmadığını sordu. Daha sonra buluştukları öğrenilen iki şahsa ilişkin detaylar merak konusu olurken programda flaş bir gelişme yaşandı.

"BENİ BİR GÜZEL DÖVDÜ!" DEMİŞTİ!

Recep'in eşi Selma Hanım canlı yayına bağlandı. Sürekli tartışan bir çift olduklarını vurgulayan Selma Hanım, o gece yaşadıkları tartışmadan sonra sığınma evine gittiğini söyledi.

"Bu eve geldi. 'Yemek yiyelim mi? diye sordum. 'Ben yemek yemeyeceğim içmeye gideceğim' dedi. Kıyafetlerini istedi. 'Beni sabaha kadar bekleme, arama' dedi.

Ben de 'Niye gidiyorsun, ne oluyor yine?' diye sordum. Beni darp etmeye başladı. Arbede de pompalı tüfek vardı elinde pompalı ile bacağıma vurdu. Hatta evinin tavanına sıktı."

