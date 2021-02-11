Müge Anlı canlı yayınında yine olay var! Üstüne yürüdü o ise güldü

Müge Anlı canlı yayını yaşanan olaylarla yine gündemde... Programa katılan Davut Kıranlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia ederek gözyaşlarına boğuldu.

Kıranlı "Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" diye konuştu.

Dünkü yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, “Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz” demişti. Bugünkü yayında ise herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Muammer’in kendisini kandırmadığını, sevgilisine çok aşık olduğu için gittiğini söyleyen Kıranlı, “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım” dedi.

Semiha Hanım ise Sevgi Kıranlı'nın sözleri sonrası çileden çıktı. Semiha Hanım Kıranlı'nın üstüne yürüdü ve canlı yayında Semiha Hanım'ı zor tuttular. Semiha Hanım "Hiç utanmıyor musun" diyerek isyan ederken "Utanmıyorum" yanıtı herkesi şoke etti.



