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  4. Müge Anlı canlı yayınında yine olay var! Üstüne yürüdü o ise güldü

Müge Anlı canlı yayınında yine olay var! Üstüne yürüdü o ise güldü

11.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı canlı yayınında yine son dakika gelişmeleri gündem oldu. Sevgilisiyle kaçtığı iddia edilen Sevgi Kıranlı, programa katıldı ve "O beni kaçırmadı ben onu kaçırdım" diyerek herkesi şoke etti.

Müge Anlı canlı yayını yaşanan olaylarla yine gündemde... Programa katılan Davut Kıranlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia ederek gözyaşlarına boğuldu.

Kıranlı "Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" diye konuştu.

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Dünkü yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, “Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz” demişti. Bugünkü yayında ise herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Muammer’in kendisini kandırmadığını, sevgilisine çok aşık olduğu için gittiğini söyleyen Kıranlı, “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım” dedi.

Semiha Hanım ise Sevgi Kıranlı'nın sözleri sonrası çileden çıktı. Semiha Hanım Kıranlı'nın üstüne yürüdü ve canlı yayında Semiha Hanım'ı zor tuttular. Semiha Hanım "Hiç utanmıyor musun" diyerek isyan ederken "Utanmıyorum" yanıtı herkesi şoke etti.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
böyle kurgular ile türk toplumunun ahlakı iyice bozuluyor nasıl bir koca ya karısı gitmiş başka bir adama ve koskoca torun torba sahibi adam geri dön diye yalvarıyor allahım sen aklımı koru
bırakın şu gariplerin sırtından geçinmeyi.
Bu insanlar başka dünyada yaşıyor galiba alacaksın kadınıda kaçtığı adamıda kadının kocasınıda yatıracan falakaya ayaklarının altı morarana kadar sopalayacaksın.

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