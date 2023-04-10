Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı

Müge Anlı, programı bir son dakika gelişmesiyle açtı. Yaşananların çok enteresan olduğunu ifade eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 3 çocuk annesi Şennur Çolak'ın bulunduğunu söyledi. Yakınlarının bu gelişme üzerine sevinemediğinden bahseden Müge Anlı, "O hayatta, sağ salim. Fakat ailesinin gözü daha yaşlı. Çünkü kendisine meme kanseri teşhisi konuluyor ve memesi operasyonla alınıyor. Daha topografi sonuçları bile gelmemiş. Ailesi evden gitmesini yaşadığı bu psikolojik sorunlara bağlamıştı. Ben de hatta üzülüp kendisine seslenmiştim. Fakat bir gelişme oldu. Şennur Hanım'ın ne yazık ki bir başkasına kaçtığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI SON DAKİKA GELİŞMESİNİ DUYURDU

Çok şaşırdığını söyleyen Müge Anlı, Şennur Çolak'ın eşi Zekai Bey'e dönerek "Siz de beklemiyordunuz tabii. Buralara kadar da geldiniz. Zekai Bey 'Okul arkadaşım, can yoldaşım' diye seslenmişti." diyerek gelişmeleri aktardı.

Meme kanserine yakalanan eşinin patronuna kaçmasıyla yıkılan Zekai Bey'in üzüntüsü yüzünden okunurken programdaki gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı.

MİDE BULANDIRAN DETAY

Şennur Çolak ve patronu canlı yayına telefonla bağlandı. "Ameliyat masrafımı patronum karşıladı" diyen Şennur Hanım'ın sözleri Müge Anlı'yı şaşırttı.

"ÇOCUKLARIN KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMIYOR"

Zekai Bey'in ablası "Sen nasıl utanmaz bir insanın ya? Benim kardeşimin ne suçu vardı bu hale getirdin? Yazıklar olsun sana! Çocukların kimsenin yüzüne bakamıyor" diyerek Şennur Hanım'a çıkıştı.

"REZİL KEPAZE OLDUM"

Şennur Çolak'ın patronunun oğlu babası Abdullah Bey'e seslendi ve eve dönmesini istedi:

"Şennur Hanım kocasını bırakıp gitmesin, ailesinin yanına, çoluğunun çoğunun başına dönsün. Bu olay burada kapansın. Rezil ve kepaze oldum"

Şennur Hanım'ın patronu telefonu alarak oğlunun çağrısına şu yanıtı verdi:

"Müge Hanım, ben kimseyi zorla tutmuyorum. Ben onu zorla kaçırmadım. Şu an onu bırakmak istemiyorum. 12 günden beri yanımda."

Şennur Çolak'ın kabul etmesi halinde, onu eşinin yanına kuma olarak götüreceğini söyleyen Abdullah Bey'in sözleri Müge Anlı'yı kızdırdı.

"BUNU SÖYLEMEYE UTANMIYOR MUSUNUZ?"

"Bu ne demek? Siz hangi ülkede yaşadığınızı sanıyorsunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunun suç olduğunu bilmiyor musunuz? " diyen Müge Anlı, şu sözlerle Abdullah Bey'e çıkıştı:

"BU NASIL BİR TERBİYESİZLİK?"

"Pardon beyefendi ya! Siz kaç yıllık eşinize böyle bir şey teklif etmeye utanmıyor musunuz? Susuyorum, susuyorum, susamıyorum. Utanmıyor musunuz böyle bir şey söylemeye ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik yani!"

