Rahmi Özkan Müge Anlı'ya yaş gününde altın taktı! Cumhuriyet altını ne kadar?

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı yeni yaşını da ekran önünde kutladı. 52 yaşına basan Müge Anlı'ya Rahmi Özkan canlı yayında altın taktı. Cumhuriyet altını takan Özkan bunu da vurguladı. Seyirci "Cumhuriyet altını ne kadar?" merak etti.

Rahmi Özkan Müge Anlı'ya yaş gününde altın taktı! Cumhuriyet altını ne kadar?

İzleyicinin yıllardır ekran başında güvenle takip ettiği Müge Anlı, bu kez gündeme olay dosyalarıyla değil, doğum günü kutlamasıyla geldi. Başarılı sunucu yeni yaşını da ekranda kutladı. “Müge Anlı kaç yaşında?” sorusu arama motorlarında üst sıralara tırmanırken, ekranların sevilen yüzünün bu özel günü merak konusu oldu.

Rahmi Özkan Müge Anlı ya yaş gününde altın taktı! Cumhuriyet altını ne kadar? 1

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

Programın sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık'ta 52 yaşına girdi. Canlı yayında sunucuya doğum günü kutlaması yapıldı.

Rahmi Özkan yakın dostuna canlı yayında altın taktı ve "Cumhuriyet altını" vurgusu yaptı. Anlı ise altını hemen takarak teşekkür etti.

Rahmi Özkan Müge Anlı ya yaş gününde altın taktı! Cumhuriyet altını ne kadar? 2

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ne kadar seyirciler tarafından merak edildi. Cumhuriyet altını şu an 40.426,00 TL değerinde.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı cumhuriyet altın
