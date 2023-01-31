Müge Anlı'da akıl sınırlarını zorlayan olay! Ölen oğlu yıllar sonra ortaya çıktı: 92 bin TL'lik vurgun

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan 54 yaşındaki Şerife Hanım'ın sözleri hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı. İzmir'in Menemen ilçesinde kızı Aleyna ile birlikte yaşayan Şerife Hanım çocuk yaştan beri yaşadığı sıkıntıları tek tek Müge Anlı'ya anlattı. Şerife Hanım'ın yaşadıkları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu.

MÜGE ANLI'DA AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN OLAY: "BENİ DOST HAYATINA ZORLADILAR"

Üvey anne elinde büyüdüğünü ve 13 yaşındayken babası tarafından 38 yaşındaki bir adamla evlendirilmek istendiğini öğrenince intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Şerife Hanım'ın açıklamaları olay oldu.

ÖLDÜ SANDIĞI OĞLU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Halasının yeğeniyle tanıştıktan sonra akrabaları tarafından dost hayatı yaşamaya zorlanan Şerife Hanım hamile kaldığında bebeğini aldırmasına izin vermediklerini söyledi. Bebeği İzmir'de yaşayan kardeşi Türkan Yıldız'a teslim eden Şerife Hanım daha sonra kız kardeşinden telefon aldığını belirtti.

Şerife Hanım "1 yıl sonra, kız kardeşim aradı. Oğlun hastalandı öldü" dedi. Şerife Hanım oğlunun mezar yerini görmek isteyince kendisine başka bir mezar yeri gösterildiğini iddia etti.

ÖLDÜĞÜNÜ SANDIĞI OĞLUNUN YAŞADIĞINI ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI

2020 yılının Kasım ayında Şerife Hanım'ın tüm geçmişini bilen arkadaşı Hulusi Erkol, kendisine ulaştı. Şerife Hanım, öldüğünü sandığı oğlunun aslında ölmediğini öğrenince yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Hulusi Erkol'un Şerife Hanım'a oğlunun ölmediğini, evlatlık verildiğini söyledi. Şerife Hanım oğlunun Ankara'da yaşadığını, evli ve 2 çocuklu olduğunu öğrenince mutlu olduğunu söyledi.

Aytekin Çil'in "Ben senin oğlunum" diye ortaya çıkması üzerine DNA testi bile yaptırmayı akıl edemediğini belirten Şerife Hanım, "Bir de bana benziyor. Aynı ben. Dolayısıyla aklıma bile gelmedi" dedi.

Aytekin Çil için 52 bin kredi çeken ve evin tüm masraflarını karşılayıp mobilyalar alan Şerife Hanım o zamana dek dolandırıldığını hiç düşünmedi.

DOLANDIRICI MI YOKSA GERÇEKTEN OĞLU MU?

Toplamda 92 bin TL dolandırılan Şerife Hanım "Benim Aytekin diye oğlum yok. O beni dolandırdı." diye programa geldi.

MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BELKİ DE GERÇEKTEN OĞLUNUZ"

Müge Anlı'nın Aytekin'in dolandırıcı çıkma ihtimaline karşın Şerife Hanım'ın oğlu olabilme ihtimali de olduğunu belirtmesi üzerine yaşlı kadın şu açıklamayı yaptı:

"Oğlum çıksa bile benim iyiliğimi suistimal etti. Beni dolandırmaması lazımdı."

