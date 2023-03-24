Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! "Bir kere daha yıktı beni!" deyip hıçkıra hıçkıra ağladı

Müge Anlı'dan 23 yıl önce ayrı düştüğü annesi Emine Kurtlar’ın bulunması için yardım isteyen Dilek Hanım 20 günlükken ayrıldıklarını söyledi. Dilek Hanım, "Babam 1996'da annem Emine Kurtlar ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Annem 20 günlükken bırakmış. Ama daha sonra tekrar gelip almış. Bana bakmak için çalışmak durumunda kalmış. O arada 2 buçuk yaşındaydım. Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum" dedi. Müge Anlı, canlı yayında annesine çağrıda bulunan Dilek Hanım ile ilgili flaş gelişmeyi bugün duyurdu. Müge Anlı, genç kızın annesini bulduklarını belirtip Emine Kurtlar’ın yeni bir hayat kurduğunu söyledi.

Kadının gençlik halinin yer aldığı bir fotoğrafı gösteren Müge Anlı, anne - kızın birbirine çok benzediğini ifade etti.

"Dilekçiğim annen ile baban kaçarak evlenmişler." diyen Müge Anlı, canlı yayında anne Emine Kurtlar’ın yazdıklarını okudu:

"KOCAM OLACAK ADAM BANA KÖTÜ DAVRANDI"

"Kaçarak evlendik. Ailem geri dönmem için çabaladı. Beni tehdit etti. Fakat çok cahildim dönmedim. Daha sonra hamile kaldım ve Dilek dünyaya geldi. Kocam olacak adam bana çok kötü davranmaya başladı. Aileme kocamın bana kötü davrandığını anlattığım zaman da onlar beni geri kabul etmedi. Çocuğuma 3 yaşına kadar baktım. Fakat babası beni kandırdı. Kızımı benden alıp babaannesine verdi. Onu görmek için çok çabaladım, türlü yollar denedim; ama çocuğumu benden hep kaçırdı. Tehditlerinin ardı arkası kesilmedi.

"KIZIMIN BENİ BULACAĞINI BİLİYORDUM"

Günün birinde kızımın beni bulacağını biliyordum. Kızıma güzel bir hayat vermek isterdim ama babası ve benim ailem hayatımı ikimize de zehir ettiler. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Ne iş bulduysam yaptım. Yaklaşık 15 yıl müteahhitlik yapan çok iyi bir adamla evli kaldım. Eşimi 2 yıl önce koronavirüsten kaybettim. Eşimle de kızımı bulmayı çok istedik ama başaramadık. Dilek'ten sonra hiç çocuk yapmadım. Çünkü ben kızıma doğru düzgün bir hayat veremedim, başka çocuk dünyaya getirmek istemedim. Eşimi kaybettikten sonra bir kez daha boşluğa düştüm. Tam ne yapacağımı bilmezken de yeni eşimle tanışıp evlendim. Yeni bir hayat kurdum."

MÜGE ANLI ÜZÜCÜ GELİŞMEYİ DUYURDU

Müge Anlı, Dilek Hanım'a dönerek şu ifadeleri kullandı:

"Annen bunları söylüyor. Fakat seni yeni eşine söylememiş. Hayatının birçok detayını da anlatmamış ve 'Yeni bir hayat kurdum düzenimin bozulmasını istemiyorum' diyor."

CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Müge Anlı'nın açıklaması üzerine "Bir kere daha yıktı beni" diyen genç kız, canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

Müge Anlı, Dilek Yılmaz'ın annesi Emine Kurtlar’a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Hanımefendi bence eşinize anlatın. Siz kaç yaşında bir kadınsınız. Çocuk saklanacak bir şey değil ki. Bir kere kabahat de değil. Evlat bu yani. Kimsenin bir suçu yok. Dilek'in bir beklentisi de yok. Eşinize anlatın. Nasılsa öğrenecek. Ayrıca eşiniz 25 sene önce anne olduğunuzu öğrenip sizi bırakacaksa hani 'Çok iyi biriyle tanıştım diyorsunuz' ya, hiç de iyi biri değil o zaman"

