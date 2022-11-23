MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'da işlenen Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme! Karısı, sevgilisi, ortağı, kuzeni...

Müge Anlı'da işlenen Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme! Karısı, sevgilisi, ortağı, kuzeni...

23.11.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karasu ilçesinde günlerdir haber alınamayan Erdal Sakız (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Müge Anlı konuyu derinlemesine araştırmaya devam ederken yeni gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'da işlenen Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme! Karısı, sevgilisi, ortağı, kuzeni...

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

HABER.00_05_42_32.Still046

Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti. Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Sakız geçtiğimiz günlerde de Karasu Kurudere'de toprağa verilmişti.

HABER.00_02_47_38.Still045

Cinayeti araştıran Müge Anlı'nın canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Tarafların yüzleştiği yayında, bir tarafta Erdal Sakız'ın eşi ve oğlu, diğer tarafta ise sevgilisi ve kuzeni yer aldı.

HABER.00_01_51_16.Still042

Erdal Sakız'ın Özbekistanlı sevgilisi Nergis, olayla ilgili şüphe oklarını sevgilisinin oğlu Tuncay'a yöneltti.

HABER.00_00_56_51.Still044

BABASI KAYIPKEN EVDEKİ 5 BİN DOLARI ALDI

Müge Anlı'nın 'Baban kaybolduktan sonra bilgisayardan bakman normal. Ama aynı akşam evine balkondan girmeni anlamadım' demesi üzerine, Sakız'ın oğlu Tuncay, 'Balkondan atladım, belki kalp krizi geçirdi. Bakmak için balkondan evine girdim.

HABER.00_00_45_11.Still048

Nergis'i (Sakız'ın sevgilisi) de aradım. Birlikte eve girdik." demesi üzerine Anlı'nın 'Evdeki 5 bin doları almışsın, ödemeleri vs var diye, babanın öldüğünden bu kadar emin misin? Babanla senin böyle bir durumun yok ki! Baban gelse parayı sorsa kavga edersiniz' sorusunu sorunca, Tuncay, 'O zaman parayı geri verirdim' dedi.

HABER.00_06_10_53.Still047
Karısı, sevgilisini; ortağı, kuzenini suçladığı Erdal Sakız cinayetinde gözler Sakız'ın oğlu Tuncay'a çevrildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duş sonrası yataktan paylaştı! Pembe havlusuna sarılıp...Duş sonrası yataktan paylaştı! Pembe havlusuna sarılıp...
Ağır yaralanmıştı! Köpeğiyle kavuşması duygulandırdıAğır yaralanmıştı! Köpeğiyle kavuşması duygulandırdı
Cinsiyet değiştirdikten sonra en büyük isteğiydi!Cinsiyet değiştirdikten sonra en büyük isteğiydi!
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu!

Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu!

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Siz de yemeyin, çocuklardan uzak tutun! Zehirden farkı yok

Siz de yemeyin, çocuklardan uzak tutun! Zehirden farkı yok

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.