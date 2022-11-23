Müge Anlı'da işlenen Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme! Karısı, sevgilisi, ortağı, kuzeni...

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti. Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Sakız geçtiğimiz günlerde de Karasu Kurudere'de toprağa verilmişti.

Cinayeti araştıran Müge Anlı'nın canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Tarafların yüzleştiği yayında, bir tarafta Erdal Sakız'ın eşi ve oğlu, diğer tarafta ise sevgilisi ve kuzeni yer aldı.

Erdal Sakız'ın Özbekistanlı sevgilisi Nergis, olayla ilgili şüphe oklarını sevgilisinin oğlu Tuncay'a yöneltti.

BABASI KAYIPKEN EVDEKİ 5 BİN DOLARI ALDI

Müge Anlı'nın 'Baban kaybolduktan sonra bilgisayardan bakman normal. Ama aynı akşam evine balkondan girmeni anlamadım' demesi üzerine, Sakız'ın oğlu Tuncay, 'Balkondan atladım, belki kalp krizi geçirdi. Bakmak için balkondan evine girdim.

Nergis'i (Sakız'ın sevgilisi) de aradım. Birlikte eve girdik." demesi üzerine Anlı'nın 'Evdeki 5 bin doları almışsın, ödemeleri vs var diye, babanın öldüğünden bu kadar emin misin? Babanla senin böyle bir durumun yok ki! Baban gelse parayı sorsa kavga edersiniz' sorusunu sorunca, Tuncay, 'O zaman parayı geri verirdim' dedi.



Karısı, sevgilisini; ortağı, kuzenini suçladığı Erdal Sakız cinayetinde gözler Sakız'ın oğlu Tuncay'a çevrildi.



