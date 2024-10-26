Müge Anlı'da oğlunu arayan Seyfi Birbir intihar etti! Evinin bahçesinde kendini astı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yaklaşık 2 haftadır aranan çocuktan herhangi bir iz bulunamamıştı. 14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilen Hacer Çıranoğlu, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti. Anne Hacer, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini söylemişti.

Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve görüştüğünü söylemişti. "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal sol tarafımda da Doğukan olacak verdiğim çocuk." demişti. Pazartesi günü ise Müge Anlı, Birbir'in kendisine zarar verdiğini duyurmuştu. Müge Anlı'nın muhabiri, Seyfi Birbir'i klozette oturur pozisyonda kesici aletle kendisine zarar verdiğini açıklamıştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve Sakarya'daki evine dönen şüpheli baba Seyfi Birbir, Adapazarı'ndaki evinde intihar etti. Medyabar isimli haber sitesinin haberine göre Kurtbeyler Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki ceviz ağacında ipe asılı halde bulunmasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi.

Seyfi Birbir'in oğlunu bakkala gönderdikten sonra sonra evinin bahçesinde intihar ettiği öğrenildi.