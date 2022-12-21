Müge Anlı'da stüdyo dondu kaldı! Ağızları açık bırakan olay: Sevgilisinden olan çocuğu kocasına bırakıp kaçtı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Ferdi Özden'in açıklamaları sonrası stüdyo dondu kaldı. Müge Anlı'ya eşi Hüda Özden'i bulmak için başvuran Ferdi Özden, eşinin 2 çocuğunu bırakıp gittiğini söyledi. Bu süre zarfında çocukları için Yağmur Hanımla evlendiğini belirten Ferdi Bey'in yaşadıkları Müge Anlı'yı dahi şaşırttı.
Eşi Hüda Özden'in 9 aylık hamile olarak eve döndüğünü belirten Ferdi Özden'in açıklamaları şaşkınlık yarattı.
Eşine acıdığını ve ona bu yüzden evini açtığını belirten Ferdi Özden, imam nikahlı eşi Yağmur'un Hüda Özden tarafından şiddete uğradığını söyledi.
Yağmur hanım yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Hüda Özden sevgilisinden olan bebeği kocasına bırakıp kaçtı. Müge Anlı anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Ferdi Özden, eşi Hüda Özden'in sevgilisinden yaptığı çocuğu gelip alması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Özden boşanmak istediğini belirtti.
Müge Anlı öğrendikleri üzerine Ferdi Özden'e tepki gösterdi.
Müge Anlı "Kadın eve geldiğinde neden boşamadın? Niye onu evine aldın" diyerek Ferdi Özden'e sert çıktı.