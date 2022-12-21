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Müge Anlı'da stüdyo dondu kaldı! Ağızları açık bırakan olay: Sevgilisinden olan çocuğu kocasına bırakıp kaçtı!

21.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Hüda Özden'i arayan Ferdi Özden'in açıklamaları damga vurdu. Suriyeli olduğunu söylediği eşi Hüda Özden'in 2 çocuğunu bırakıp kaçtığını iddia eden Ferdi Bey, daha sonra Yağmur Hanımla imamlı nikahlı olarak evlendiğini açıkladı. Eşinin bir süre sonra tekrar ortaya çıkıp sevgilisinden olan çocuğunu kendisine bırakıp kaçtığını belirten Ferdi Bey'in sözleri olay oldu. Müge Anlı bile duydukları karşısında şaşırdı ve tepki gösterdi.

Müge Anlı'da stüdyo dondu kaldı! Ağızları açık bırakan olay: Sevgilisinden olan çocuğu kocasına bırakıp kaçtı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Ferdi Özden'in açıklamaları sonrası stüdyo dondu kaldı. Müge Anlı'ya eşi Hüda Özden'i bulmak için başvuran Ferdi Özden, eşinin 2 çocuğunu bırakıp gittiğini söyledi. Bu süre zarfında çocukları için Yağmur Hanımla evlendiğini belirten Ferdi Bey'in yaşadıkları Müge Anlı'yı dahi şaşırttı.

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MÜGE ANLI BİLE NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ!

Eşi Hüda Özden'in 9 aylık hamile olarak eve döndüğünü belirten Ferdi Özden'in açıklamaları şaşkınlık yarattı.

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SEVGİLİSİNDEN 9 AYLIK HAMİLE OLAN EŞİNE ACIYIP EVİNE ALDI

Eşine acıdığını ve ona bu yüzden evini açtığını belirten Ferdi Özden, imam nikahlı eşi Yağmur'un Hüda Özden tarafından şiddete uğradığını söyledi.

İMAM NİKAHLI EŞİNİN KARISI TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRADI!

Yağmur hanım yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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SEVGİLİSİNDEN OLAN BEBEĞİ KOCASINA BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI

Hüda Özden sevgilisinden olan bebeği kocasına bırakıp kaçtı. Müge Anlı anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ferdi Özden, eşi Hüda Özden'in sevgilisinden yaptığı çocuğu gelip alması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Özden boşanmak istediğini belirtti.

MÜGE ANLI'DAN KONUĞUNA TEPKİ

Müge Anlı öğrendikleri üzerine Ferdi Özden'e tepki gösterdi.

Müge Anlı "Kadın eve geldiğinde neden boşamadın? Niye onu evine aldın" diyerek Ferdi Özden'e sert çıktı.

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