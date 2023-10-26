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Müge Anlı'daki Nazmiye’ye Demet Akalın’da olay yorum! "Dünya güzeli deyip..."

26.10.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son günlerde ablası Nevrigül'ün ölümüyle ilgili ilginç açıklamalarda bulunan Nazmiye dikkat çekiyor. Yaptığı yorumlar ile adından sıkça söz ettiren Demet Akalın'ın Nazmiye hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son günlerde Nevrigül Alan'ın sır ölümü araştırılırken kız kardeşi Nazmiye'nin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Hafta içi her gün ekrana gelen programda Nazmiye’nin yayındaki güvenlik görevlisine mesaj atması ortalığı karıştırmıştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da konuya kayıtsız kalamadı.

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İddialı açıklamalarıyla sık sık tüm dikkatleri üzerine toplayan Akalın "Şuna dünya güzeli deyip durmayın be! Dişlerini bile fırçalamamış!" yorumuyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

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Bazı kullanıcılar Akalın’a hak verirken bazı kullanıcılar ise sert üslubunu eleştirdi.

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