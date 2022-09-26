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Müge Anlı'daki o görüntüler Demet Akalın'ı çileden çıkardı! "Delireceğim"

26.09.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da aranan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve 4 yaşındaki ablası Lina Nazlı herkesi ekran başına kitlemişti. Fuhuşa zorlanan genç kadın çocuklarını bulmak için geldiği Müge Anlı'da mutlu haberi aldı. 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'nın bulunduğu anları izleyen Demet Akalın ise çileden çıktı. Akalın, Müge Anlı ve ekibine sitem etti.

Müge Anlı ve ekibi 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı bulmak için bir süredir uğraşıyordu. 6 aydır kayıp olan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'dan canlı yayında haber alındı. Gaziantep'ten yayına bağlanan Kiraz isimli bir kadın "Hemşire olduğunu söyleyen biri Naime'yi bana bıraktı" dedi.

Müge Anlı, aldığı bu ihbar sonrasında minik kızı aldırmak için hemen harekete geçti. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü de ekrana yansıdı.

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Ekran başında olan Demet Akalın izledikleri karşısında çileden çıktı. Melissa ve Abdurrahman, kızlarını bulmak için stüdyoda beklerken ekibin minik kızı almak için olay yerinde olmasına sinirlenen Akalın, Müge Anlı ve ekibine sitem etti.

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DEMET AKALIN İSYAN ETTİ

O anları yayınlayan Demet Akalın "Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" dedi.

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MÜGE ANLI'DAKİ NAİME OLAYI

Eşiyle ayrıldıktan sonra arkadaşının yanına sığınan genç kadın, 2 çocuğuyla tehdit edilerek fuhuşa zorlandı. Para karşılığında çocuklarını görebilen genç kadın, 6 aydır evlatlarından mahrumdu. Soluğu ayrıldığı eşi ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda alan genç kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, 1.5 yaşındaki Naime Ceyda bulundu. Naime'nin 4 yaşındaki ablasından ise henüz bir haber yok.

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