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Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması! 'Bir gariplik var!'

08.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli olunca Müge Anlı'dan son dakika açıklaması gecikmedi. Müge Anlı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi sonrası hissettiklerini canlı yayında anlattı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor savcılığa ulaştı. Raporda Esen'in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi.

Bu konular dikkate alındığında Esen'in ası dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi.

Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldiTürkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi

MÜGE ANLI'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Uzun süre programında Aleyna Çakır'ın ölümüne yer veren ve şüpheli Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı açıklama yaptı. Müge Anlı raporun ardından şunları söyledi:

"Aleyna Çakır... Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. İşleyip işlemediğimi bile düşündüm. Bu konuyla ilgili hissim: Puzzle ile günlerce uğraşırsın benim Lokum gelir tam bitmeye yakın iki parçayı alır kaçırır yer. Tam uğraşmışsın ama hiçbir zaman o tablo tamamlanmayacak bilirsin. Toplarsın koyarsın kutuya. Burada öyle hissediyorum. Hiç bu konuyu konuşmayı düşünmüyorum. Ama işte Müge sen konuşmuyor musun denmesin diye işte..."

"BİR GARİPLİK VAR"

Uzun süre Aleyna Çakır'ı gündeme getiren Anlı hislerini böyle anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

Ekran Alıntısı

"Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tip raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle..."


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